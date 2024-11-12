快訊

璩美鳳控柯文哲性騷 民眾黨：支持當事人提申訴

Tommy認偷吃！網挖「幫Yuma夾菜」影片：Ryu眼神直接變了

流通商戰／網家獲統一救命錢 詹宏志最後一搏能翻身？

台中市捷運藍線開工底定 盧秀燕宣布展開工程發包和用地取得

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕上午說，捷運藍線工程底定，隨即展開工程發包和用地取得。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕上午說，捷運藍線工程底定，隨即展開工程發包和用地取得。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕上午在市政會議上說，捷運藍線的綜合規畫在年中經中央核定後，這兩天也接到該工程的基本設計獲核定，至此全案算是底定，並隨即展開工程發包和用地取得。她說，這段期間，市府時間沒有浪費，除了通過成立捷運工程局，也編列了明年的開工預算88億餘元，市議會將審查。

盧秀燕說，很多人以為行政院核定通過綜合規畫後就可以動工了，其實不是，它後面還有一個「基本設計」也必須經行政院同意。所以在行政院通過綜合規畫後，市府就立即著手做細部設計，並呈報行政院。

行政院公共工程委員會9月25日邀集委員到台中現地會勘及審議，同時要求一些修正。台中市經修正後也即時報回給行政院，行政院上個月29日正式核准捷運藍線的基本設計通過，市府這兩天已收到核定函，表示市府可以接續辦理工程發包和用地取得的補償作業。

盧秀燕說，從中央核定綜合規畫到成立捷運工程局、編列開工預算，市府沒有浪費時間，明年就將動工，預計2034年通車。

市府說，藍線是台中交通大動脈，總經費1615億餘元，市府明年度預算編列88億餘元，其中土地徵收款為70億元。台中市目前只有綠線營運，還有藍線、綠線延伸、橘線機場捷運持續推動；中捷藍線從台中火車站到台中港，東西向橫貫大台中地區，全長24.78公里。

中捷 機場捷運 盧秀燕 行政院

延伸閱讀

台中18、19日大規模停水36小時 盧秀燕：若遇颱風即不適合

藍營「反朱派」拱出面喬黨魁？王金平：沒有這回事

拿中火轉移減空汙不利 洪申翰批盧秀燕：想選總統想瘋了

台中市民野餐日 康橋水岸景色怡人 盧秀燕提籃自備咖啡參與

相關新聞

台中市捷運藍線開工底定 盧秀燕宣布展開工程發包和用地取得

台中市長盧秀燕上午在市政會議上說，捷運藍線的綜合規畫在年中經中央核定後，這兩天也接到該工程的基本設計獲核定，至此全案算是...

台中18、19日大規模停水36小時 盧秀燕：若遇颱風即不適合

台灣自來水公司第四區管理處為在台中市辦理4項工程，改善送水品質，預計18日（星期一）上午10時起至19日（星期二）下午1...

台中神岡豐洲路自來水管6度破管 楊瓊瓔爭取1050萬元汰換

台中市神岡區豐洲路一帶自來水管線老舊，長年水壓不穩常漏水，今年已發生6次破管，因停水、封路搶修引發民怨；立委楊瓊瓔爭取自...

台中屢淹水…議員批局處別只當「沙包局」 市府說話了

台中市議員今質詢水淹台中，市府總推稱「雨太大、排水不及」，要民眾去公所領沙包，呼籲市府相關局處認真找問題、解決問題，別當...

注意！台中41處科技執法路口 12月1日再新增27處執法

台中市目前有41處路口科技執法，今年1月至10月舉發8萬2839件交通違規，占所有交通違規總舉發件數161萬2814件的...

中火燒到中共 中市環保局長被請出議場

台中市環保局長陳宏益上周議會答詢，中央把備載容量都放中火，反諷「中共思維介入規畫」。綠營議員昨砲轟答非所問，逼問「誰是中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。