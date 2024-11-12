台中市捷運藍線開工底定 盧秀燕宣布展開工程發包和用地取得

台中市長盧秀燕上午在市政會議上說，捷運藍線的綜合規畫在年中經中央核定後，這兩天也接到該工程的基本設計獲核定，至此全案算是底定，並隨即展開工程發包和用地取得。她說，這段期間，市府時間沒有浪費，除了通過成立捷運工程局，也編列了明年的開工預算88億餘元，市議會將審查。

盧秀燕說，很多人以為行政院核定通過綜合規畫後就可以動工了，其實不是，它後面還有一個「基本設計」也必須經行政院同意。所以在行政院通過綜合規畫後，市府就立即著手做細部設計，並呈報行政院。

行政院公共工程委員會9月25日邀集委員到台中現地會勘及審議，同時要求一些修正。台中市經修正後也即時報回給行政院，行政院上個月29日正式核准捷運藍線的基本設計通過，市府這兩天已收到核定函，表示市府可以接續辦理工程發包和用地取得的補償作業。

盧秀燕說，從中央核定綜合規畫到成立捷運工程局、編列開工預算，市府沒有浪費時間，明年就將動工，預計2034年通車。

市府說，藍線是台中交通大動脈，總經費1615億餘元，市府明年度預算編列88億餘元，其中土地徵收款為70億元。台中市目前只有綠線營運，還有藍線、綠線延伸、橘線機場捷運持續推動；中捷藍線從台中火車站到台中港，東西向橫貫大台中地區，全長24.78公里。