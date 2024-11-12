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台中屢淹水…議員批局處別只當「沙包局」 市府說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
市議員陳俞融（右起）、陳雅惠、張芬郁、謝佳宜、蕭隆澤等人質詢台中淹水問題。記者趙容萱／攝影
市議員陳俞融（右起）、陳雅惠、張芬郁、謝佳宜、蕭隆澤等人質詢台中淹水問題。記者趙容萱／攝影

台中市議員今質詢水淹台中，市府總推稱「雨太大、排水不及」，要民眾去公所領沙包，呼籲市府相關局處認真找問題、解決問題，別當「沙包局」。市府說明，會加強清淤、改善硬體，沙包是應急，會雙軌防範。

水利局長范世億說明，近年來台中市淹水問題逐年改善，未來會持續針對重點區域加強清淤及硬體改善。排洪就像身體血管，一堵就會出問題，會隨時檢討易淹水點，加上區域防洪等改善。

市議員陳雅惠、陳俞融、謝佳宜、蕭隆澤、張芬郁等人質詢指出，市府在今年4月發布「台中市水災危險潛勢地區保全計畫」，其中「台中市易淹水及近3年重大淹水地區表」，洋洋灑灑列了54個點，但一降豪大雨，街道依舊積水成災。

陳雅惠認為，強風豪雨釀災，官員就稱雨太大、地勢低或排水系統無法消化，尤其讓人不解的是，每當有颱風訊息或豪雨特報，民眾就只記得相關單位發佈「請到公所領沙包」的消息，市府相關局處要不要乾脆改名叫沙包局？

陳雅惠也發現，市府辦理城南之心第一、二期完工，但民眾發現綠園道有奇怪的標誌、占用人行道的郵局中繼箱、金紙桶及廢輪胎，這個南台中重要的綠化工程，建構整體生態綠廊、通學步道及綠校園場域大串連，但環境卻讓人很失望。

陳雅惠指出，早在2015年，她的母親、前市議員邱素貞率先提出打造「東南草悟道」的構想，後來不斷質詢爭取，也順利催生城南之心計畫，但看到這樣的環境，讓她及很多鄉親都很痛心，希望重新檢視及改善相關缺失，讓城南有真正新的風貌。

都市發展局長 李正偉說，城南之心已完工，近期就會舉行啟用典禮，會針對相關缺失改善。

台中市 淹水 議員 陳雅惠

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