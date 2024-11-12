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八仙山11月辦3場自由茶席 邀民眾體驗山林野趣

中央社／ 台中12日電

八仙山國家森林遊樂區將於11月21、22日辦理3場免費「free-自由茶席」活動，邀民眾走入山林，用十文溪水沏一壺茶，在自然中尋找美好瞬間，打開五感體驗山林間自由時光。

林業保育署台中分署表示，八仙山國家森林遊樂區擁有豐富的自然資源，山林景緻優美，園區內的十文溪水質清澈，與花蓮縣的清水溪並稱台灣二大名泉，水質甘甜深受愛好茶道人士喜愛。

為讓民眾體驗甘甜的滋味，台中分署邀請沉浸式茶席體驗文創品牌「每日茶事」，11月21日上午9時30分至12時、下午2時至4時30分及22日的下午2時至4時30分舉辦3場「free-自由茶席」活動。

不同於一般茶席，旅客可選擇自己喜愛的八仙山一隅，並取用十文溪溪水沏一壺茶，在自然中尋找美好的瞬間。現場提供茶葉及茶具，茶品除日月潭阿薩姆紅茶、紅玉紅茶等，也加碼台中地區原生的土肉桂茶，感受原生植物的好滋味。

更多活動訊息可看林業保育署台中分署、八仙山國家森林遊樂區粉絲專頁。

八仙 森林遊樂區 水質

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