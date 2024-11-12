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台中18、19日大規模停水36小時 盧秀燕：若遇颱風即不適合

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台灣自來水公司第四區管理處為在台中市辦理4項工程，改善送水品質，預計18日(星期一)上午10時起至19日(星期二)下午10時將停水36小時。圖／台灣自來水公司提供
台灣自來水公司第四區管理處為在台中市辦理4項工程，改善送水品質，預計18日(星期一)上午10時起至19日(星期二)下午10時將停水36小時。圖／台灣自來水公司提供

台灣自來水公司第四區管理處為在台中市辦理4項工程，改善送水品質，預計18日（星期一）上午10時起至19日（星期二）下午10時將停水36小時，因為影響11個區和22萬5324戶，引起市長盧秀燕重視，並擔心目前有天兔颱風可能影響颱風，上午特別在市政會議上指示，颱風天並不適合停水，並請經濟發展局應與自來水公司保持連繫，注意颱風動向。

據了解，自來水公司停水區域台中市潭子區、大雅區、北屯區、北、中、南、東、西、西屯、南屯區，以及烏日區部分。盧秀燕說，這樣大規模的停水，影響台中市5分之1的區，以及22萬5324戶，且依天兔颱風動向來看，若趨勢不變，很有可能在16至18日影響台灣，因此若颱風天還停水，對民眾生活影響太大，也並不適合停水。

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