颱風接連摧殘…彰化伸港蒜頭洋蔥損逾3成 恐飆漲

彰化縣伸港鄉冬季作物以蒜頭及洋蔥為主，農民向議員陳情，指今年接連颱風，估計損害達3到4成，農民欲哭無淚，且牽動蒜頭、洋蔥價格；伸港鄉公所農業課表示，經實地勘察，將向中央爭取列入災害補助。

縣議員賴清美說，伸港特產蒜頭是紅色的，油脂夠，吃起來又香又辣，採收比其他地區早，在市場很受歡迎，一到產季，許多販仔或老饕都特地到田間搶購，警方還要加強巡邏，防止被偷採。

不過，蒜農平均年齡偏高，年輕人不願投入，種蒜面積逐年縮小，種植面積約28公頃，不少農民轉種利潤較好的洋蔥，全鄉種植達110公頃。

89歲農民曾柳種8分地蒜頭，他向賴清美反映，才播種不久的蒜苗接連遭颱風摧殘，莖葉枯死嚴重，歷年罕見，且過了播種期已無法補植，「救也救不回來」。賴清美說，蒜頭受災嚴重，卻未列入災害補助，農民欲哭無淚。

伸港鄉公所農業課長紀枻佑說，蒜頭與洋蔥播種期都在9、10月間，估計收成要6個月，約在年底到明年年初收成，目前受災確實嚴重，估計蒜頭受損約3成，洋蔥高達4成，鄉公所已實地勘察，統計實際受損面積，向中央爭取災害補助。

彰化縣政府農業處農務暨植物保護科長黃松欽表示，伸港鄉公所已實地勘察蒜頭及洋蔥受災情形，如受災面積超過20%以上，會向中央爭取列入災害補助項目，經中央會勘確認，即可公告為現金救助地區，減輕農民損失。