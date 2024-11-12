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中火燒到中共 中市環保局長被請出議場

聯合報／ 記者陳秋雲林海／連線報導
台中市環保局長陳宏益（後）被議員請出議場，副市長鄭照新（前）起立回答議員質詢。記者陳秋雲／攝影
台中市環保局長陳宏益（後）被議員請出議場，副市長鄭照新（前）起立回答議員質詢。記者陳秋雲／攝影

台中市環保局長陳宏益上周議會答詢，中央把備載容量都放中火，反諷「中共思維介入規畫」。綠營議員昨砲轟答非所問，逼問「誰是中共同路人？」，一度把陳宏益請出議場；副市長鄭照新說，分散電廠是中央與地方立場一致的國策。

陳宏益說，能源配置應分散，台電應訂出具體的脫煤目標。台電昨表示，穩定供電有賴專業，非政治口水，盼勿隨意抹紅，陳宏益應向台電同仁致歉。

中火二期燃氣計畫環評過關，民進黨團昨開記者會，批市府拿中火「政治操作」，陳宏益質疑中火機組規畫有中共思維介入，陳在環團群組說「台電怕台中空品變太好」、「增加這麼多電廠為何不承諾減煤」。議員王立任、陳俞融質詢時，一度請陳宏益離開議場，並要求道歉。

陳淑華說，前市長林佳龍提生煤管制條例、中央換天然氣、現進入燃氣二期，但國民黨不理性一擋再擋。陳淑華指陳宏益越來越「走鐘」，滿口政治操作，認為陳已不適任。

陳宏益說，他是依經濟部歷年的資料，提供環團參考，因啟用這麼多電廠為何不減煤？中央現在連「增一拆一」都不肯；陳宏益表示，未來3年本是中火脫煤關鍵期，但台電未訂出明確目標。

無黨籍議員林昊佑說，中央不同意增一組燃氣拆一組燃煤，有空汙疑慮，難道人民健康不是國安議題嗎？國民黨議員黃佳恬說，國民黨從增一拆二，退讓成增一拆一，沒有阻擋中火增氣計畫，希望兼顧市民健康，拆煤確保市民不要再以肺發電。

鄭照新回應，陳宏益的說法應是表達反諷，實際上分散電廠是地方與中央一致的國策；地方需要的是逐年減煤的路徑圖，而不是2034年以後減煤的目標值。

鄭照新說，環評通過，現在沒有人可阻止燃氣機組增加，但減煤期程卻如此模糊，中央應明定逐年減煤與減汙數據。

中火 台電 林佳龍 環保局長 議員 鄭照新

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