快訊

美國新一波管制晶片禁令 兩條件符合就會中鏢

36歲保全不菸不酒「血糖飆600」昏迷 第二型糖尿病發險喪命

Yuma二度發聲道歉「做了不該做的事」 認先傷害Ryu：我不是善良好老婆

聽新聞
0:00 / 0:00

創辦第47年！世界柯蔡懇親大會在台中 盧秀燕邀玩台中參與購物節

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
世界柯蔡懇親會在台中，盧秀燕邀玩台中參與購物節。圖/台中市政府提供
世界柯蔡懇親會在台中，盧秀燕邀玩台中參與購物節。圖/台中市政府提供

世界柯蔡宗親總會第23屆第1次會員代表暨世界宗親懇親大會昨天起連續兩天在台中清水區舉辦，市長盧秀燕前往參加，推崇他們慎終追遠的精神，並邀請自國外返台的宗親藉機遊覽台中的風光。

盧秀燕說，中華民族有著多元姓氏文化，但世界柯蔡宗親總會非常不簡單，今年創辦邁入第47年，多年來始終秉持慎終追遠的精神，尊重並發揚姓氏文化，團結宗親、回饋社會。

她特別感謝世界柯蔡宗親總會及台中縣柯蔡宗親會對台中的支持，促成在台中舉辦第23屆大會，讓來自世界各地的宗親們能夠親身體驗台中的熱情與活力，對於提升台中國際知名度具有重要意義。

盧秀燕邀請他們參加「台中購物節」，購物節不管是台中市民或是國外遊客都可以參加，不但可享有各項優惠，還有機會獲得豐富的獎品，在台中吃東西、買東西、住飯店，只要消費超過500元並登錄APP，就有機會獲得精品宅、汽車等大獎，歡迎大家在台中盡情享受購物與美食。

世界柯蔡懇親會在台中，盧秀燕邀玩台中參與購物節。圖/台中市政府提供
世界柯蔡懇親會在台中，盧秀燕邀玩台中參與購物節。圖/台中市政府提供

台中市 盧秀燕 飯店

延伸閱讀

藍營「反朱派」拱出面喬黨魁？王金平：沒有這回事

拿中火轉移減空汙不利 洪申翰批盧秀燕：想選總統想瘋了

台中市民野餐日 康橋水岸景色怡人 盧秀燕提籃自備咖啡參與

中央公園戶外演唱會今晚首登場 盧秀燕昨夜探｢玖壹壹」

相關新聞

百歲前挑戰3K健走！99歲「準人瑞」健壯10幾年沒感冒 曝長壽開心秘訣

弘道老人福利基金會為鼓勵高齡長輩運動，連續11年舉辦「爺奶Color Walk」健走活動，11月10日在東海大學校開走，...

創辦第47年！世界柯蔡懇親大會在台中 盧秀燕邀玩台中參與購物節

世界柯蔡宗親總會第23屆第1次會員代表暨世界宗親懇親大會昨天起連續兩天在台中清水區舉辦，市長盧秀燕前往參加，推崇他們慎終...

彰化二林和平公園斥資3235萬 將打造「星球探險樂園」

彰化縣政府推動一鄉鎮一特色公園，二林鎮和平公園將斥資3235萬元打造一個「星球探險樂園」，彰化縣長王惠美表示，遊樂園是以...

立法院外交國防委員會赴台中榮總 考察精準醫療照護

立法院外交及國防委員會今天到台中榮總，考察智慧精準醫療及臨床健康照護效能，中榮院長陳適安簡報說，中榮不是只做AI人工智慧...

打造成「星球探險樂園」 彰化二林和平公園兒童遊戲場開工

彰化二林鎮和平公園兒童遊戲場將打造成「星球探險樂園」，將有14公尺高太空梭造型遊具、250公尺環狀步道等設施，縣府今天舉...

台中文山焚化爐未如期發包 綠營批「一再跳票」…環保局長致歉

台中火力發電廠「案外案」， 市政府質疑中央未提減煤期程，市議員陳俞融、陳淑華則表示文山焚化爐的空汙影響不下於中火，盧市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。