創辦第47年！世界柯蔡懇親大會在台中 盧秀燕邀玩台中參與購物節

世界柯蔡宗親總會第23屆第1次會員代表暨世界宗親懇親大會昨天起連續兩天在台中清水區舉辦，市長盧秀燕前往參加，推崇他們慎終追遠的精神，並邀請自國外返台的宗親藉機遊覽台中的風光。

盧秀燕說，中華民族有著多元姓氏文化，但世界柯蔡宗親總會非常不簡單，今年創辦邁入第47年，多年來始終秉持慎終追遠的精神，尊重並發揚姓氏文化，團結宗親、回饋社會。

她特別感謝世界柯蔡宗親總會及台中縣柯蔡宗親會對台中的支持，促成在台中舉辦第23屆大會，讓來自世界各地的宗親們能夠親身體驗台中的熱情與活力，對於提升台中國際知名度具有重要意義。

盧秀燕邀請他們參加「台中購物節」，購物節不管是台中市民或是國外遊客都可以參加，不但可享有各項優惠，還有機會獲得豐富的獎品，在台中吃東西、買東西、住飯店，只要消費超過500元並登錄APP，就有機會獲得精品宅、汽車等大獎，歡迎大家在台中盡情享受購物與美食。