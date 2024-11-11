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棒球12強賽事將開幕 中市府在府前廣場、豐原直播

中央社／ 記者趙麗妍台中11日電

「2024世界12強棒球錦標賽」B組預賽，台中市政府規劃13日在豐原原議政大樓前，16、17日在府前廣場直播棒球賽事，民眾可到廣場一起為台灣隊加油。

台中市運動局今天發布新聞稿，代理局長游志祥表示，2024年世界棒球12強錦標賽分為A、B兩組進行，台灣隊與日本、韓國、古巴、多明尼加及澳洲分在B組。

13日首場開幕戰是全國矚目的台韓大戰，此次賽事在豐原區議政大樓前廣場（舊議會）舉辦直播活動。16日、17日晚間台灣隊對戰日本隊以及澳洲隊，直播地點在中市府前廣場舉行。

運動局提醒，民眾至豐原原議政大樓廣場觀賽，建議搭乘152公車於「中興圓環南路口」下車；至台灣大道市政大樓則可搭乘捷運或台灣大道專用道公車於「市政府站」，或搭乘其他行經直播廣場周邊的公車，另也可利用公共自行車YouBike前往。

台中市 直播 豐原

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