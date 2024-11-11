彰化二林和平公園斥資3235萬 將打造「星球探險樂園」

彰化縣政府推動一鄉鎮一特色公園，二林鎮和平公園將斥資3235萬元打造一個「星球探險樂園」，彰化縣長王惠美表示，遊樂園是以二林精密機械園區為發想，選擇以太空科技為主題，除了各式遊具，還會有「紅龍果寶寶」涼亭區及環狀步道，預計明年7月底前完工，讓居民再增加一處休閒新地標。

二林鎮和平公園今天舉行兒童遊戲場開工典禮，由彰化縣長王惠美主持開工典禮，立委謝衣鳯、二林鎮長蔡詩傑等人與會。

王惠美表示，縣府在議會支持下編列2885萬元，加上中央補助的350萬元，將在和平公園打造逾千坪兒童遊戲場，有14公尺高的太空梭造型遊具、溜滑梯、盪鞦韆、跳躍區、旋轉飛盤，並設有樂齡體健區以及250公尺的環狀步道。

縣府持續建設「共融公園」，王惠美表示，每到傍晚、假日縣內新啟用的共融公園，總是吸引滿滿的親子人潮，包括溪湖中央公園、員林兔馬鹿公園、三和公園、寵物運動公園、田尾怡心園、彰化大佛綠地森呼吸公園、延平公園、伸港嬉濱海豚公園、埔鹽冠軍神帽公園等等，共融遊戲公園展現地方特色，更吸引許多外縣市的遊客來遊玩。

蔡詩傑說，縣政府持續挹注資金，讓二林鎮不斷有大型建設，除了和平公園，還有二林高中預定地的樂活運動館已進入討論階段，預算約有3億多元，王縣長也非常重視此案，期望八大生活區都能夠有體育運動中心。

王惠美今天也視察「二林溪排水周邊景觀改善工程」，二林溪排水為二林鎮主要區域排水，二林基督教醫院及洪醒夫文學紀念公園沿線，往來人潮眾多，但沿岸環境較為雜亂。

王惠美表示，二林溪排水改善工程從忠孝橋到信義橋，總長度約795公尺，將建置草地休閒綠帶，且進行路面修復，目前施作第1期工程，經費2100多萬元，預計明年5月底完成，也會增設夜間照明、休憩座椅等設施，再搭配補植洋紅風鈴木，營造林蔭廊道，未來也希望能持續規劃第2期、3期施工，讓民眾有更佳的散步休憩環境。