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為改善二林溪排水周邊雜亂環境 彰縣府打造沿岸休閒綠帶

中央社／ 彰化11日電

彰化縣二林溪排水附近環境雜亂，縣府為活化水岸景觀，進行忠孝橋至信義橋周邊景觀改善工程，期許打造沿岸優質休閒綠帶，預計114年5月底完工，後續將交由公所維護。

彰化縣長王惠美今天前往視察「二林溪排水（忠孝橋至信義橋）周邊景觀改善工程」時表示，地方反映二林基督教醫院進入二林溪排水沿岸，附近環境較為雜亂，信義橋至忠孝橋段岸邊經常雜草叢生、環境品質不佳。

二林溪排水為二林鎮轄內主要區域排水，二林基督教醫院及洪醒夫文學紀念公園沿線往來人潮眾多，彰化縣政府規劃串聯周邊活動空間，活化水岸景觀。

王惠美說，這次工程整理環境總長約795公尺，建置草地休閒綠帶並修復路面，增設夜間照明燈具、休憩座椅等設施，提升人行空間舒適性與安全性，營造親民、舒適、安全水域環境。

此外，縣府修整沿岸既有喬木，再搭配補植洋紅風鈴木，營造出林蔭廊道景色，讓民眾前來散步休憩，可更親近自然，享受水岸風光。

王惠美表示，此次由縣款支應改善工程新台幣2100餘萬元，目前施作第1期，預計明年5月底完工後將交由公所維護，未來期待能持續分期施工改善。

彰化 王惠美

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