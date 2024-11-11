中市府攜手大韓航空 憑1週內登機證享美食住宿購物優惠

台中市觀旅局與大韓航空合作，即日起至明年3月31日止，憑大韓航空1週內的登機證至合作店家消費即可享優惠，含食宿遊購行，希望吸引更多外籍旅客到台中旅遊。

台中市觀旅局今天發布新聞稿指出，大韓航空在10月27日起，每日定期1班飛航首爾仁川至台中航線，並使用全新A321neo機種，採雙艙等全服務，以更寬廣的個人化機上螢幕及行李擺放空間，提供台中入出境旅客更佳的服務品質。

為吸引更多南韓旅客入境台中，中市觀旅局與大韓航空合作，即日起至明年3月31日止，憑大韓航空1週內之登機證至合作店家消費即可享優惠。

觀旅局長陳美秀表示，南韓一直以來都是台中重要的目標市場，根據交通部觀光署統計今年1至8月入境台灣的南韓觀光客約62萬人，為來台旅客第3名。

陳美秀指出，今年1月南韓電視台節目「我獨自生活」派外景主持人來台中拍攝，節目播出後，吸引許多南韓旅客來台中朝聖。觀旅局在4月組團至南韓辦理推介會、並鎖定國際旅客客群在飛機上雜誌行銷台中。

觀旅局指出，憑大韓航空登機證享優惠含食宿遊購行，包含仲信金鬱金香酒店每房加贈迎賓點心組；愛麗絲國際大飯店享專屬訂房優惠；東勢林場享門票或訂房專屬優惠、住宿送愛玉DIY；自然科學博物館享門票優惠；富鼎旺豬腳消費送滷肉飯。

另限外籍觀光客憑大韓航空登機證享專屬優惠，包含麗寶樂園度假區享福容大飯店、賽車主題旅店42折，及麗寶樂園或天空之夢摩天輪買一送一、麗寶OUTLET MALL優惠、華府旅行社機場接送或行程優惠，還可到台中國際機場觀旅局旅遊服務中心兌換台中市台灣好行精美小物。