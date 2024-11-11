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立法院外交國防委員會赴台中榮總 考察精準醫療照護

中央社／ 台中11日電
立法院外交及國防委員會11日到台中榮總考察智慧精準醫療及臨床健康照護效能，並參觀遠距醫療中心。圖／台中榮總提供（中央社）
立法院外交及國防委員會11日到台中榮總考察智慧精準醫療及臨床健康照護效能，並參觀遠距醫療中心。圖／台中榮總提供（中央社）

立法院外交及國防委員會今天到台中榮總，考察智慧精準醫療及臨床健康照護效能，中榮院長陳適安簡報說，中榮不是只做AI人工智慧，而是全面數位化，才能讓醫院革新。

立法院外交及國防委員會由民進黨立委羅美玲帶隊，立院衛環委員會的民進黨立委王正旭也隨同到訪，由陳適安簡報說明台中榮總智慧、精準、尖端、再生醫療領域的成就，並參觀遠距醫療中心、全自動智能檢驗室、細胞治療及GTP實驗室、精準醫學中心及感染症基因體中心。

陳適安表示，中榮自開院至今，增設急性病床有限，目前平均占床率逾9成，真的是1床難求，必須從智慧化改善流程著手，提高服務效能，加速病床周轉才能照顧更多病患。平均病人住院天數為4.7天，在國內醫學中心實屬難得。

陳適安指出，透過積極管理作為，讓急診滯留率逐年下降，從民國108年的41％至今只有1％。護理和醫事技術工作也因數位化有效減少人工作業負擔，提升照護品質。他強調，智慧醫療不是只做AI人工智慧，而是全面數位化才能讓醫院革新。

羅美玲對遠距醫療照護中心感到興趣，她說，自己來自南投縣，有感偏鄉對於醫療的需求，感謝中榮在遠距醫療照護上照顧偏遠地區的居民，讓居民減少舟車勞頓，提升照護品質。

王正旭則說，自己擔任醫師時即從事癌症治療，這次考察包含院內許多癌症相關的醫療中心，對於中榮實踐智慧醫療的推動成果及未來規劃有更深入認識，也讓大家看到中榮40多年來的卓越發展。

台中榮總 癌症治療 遠距 醫學

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