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百歲前挑戰3K健走！99歲「準人瑞」健壯10幾年沒感冒 曝長壽開心秘訣

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
99歲戴爺爺健走3K，送給自己百歲禮物。圖／弘道老人基金會提供
99歲戴爺爺健走3K，送給自己百歲禮物。圖／弘道老人基金會提供

弘道老人福利基金會為鼓勵高齡長輩運動，連續11年舉辦「爺奶Color Walk」健走活動，11月10日在東海大學校開走，最高齡的是99歲的「戴爺爺」戴紀彬下個月就過100歲生日，他說這是他成為百歲人瑞前的挑戰！沿途有爬坡路段，在兒子陪伴下，戴爺爺拄著拐杖成功挑戰健走3公里。

600人參加健走，高齡長輩300人，其中80歲以上有78位，90歲以上長輩有9位，最高齡的是99歲戴爺爺，參加者從1歲到99歲。

健走路線沿東海大學知名的打卡景點，路思義教堂、乳品小棧、文理大道等總長3公里。

99歲的戴紀彬是此次「爺奶Color Walk」活動中最高齡的參加者，他說，年輕時從來沒想過自己會活到100歲，這麼長壽應該是因為每天都運動吧！

戴爺爺每天運動量，規律晚上10時就寢，清晨4時起床，堅持每天早上到公園打氣功一個多小時，接著再到弘道福氣長青快樂學堂上課，每天都有不同的運動課程，包括健康操、高齡肌力健身、地板滾球、瑜珈、舞蹈課，只要是運動，戴爺爺都十分投入。

他說，最喜歡的是地板滾球，連續5年參加「阿公阿嬤地板滾球運動會」，曾獲得中區第三名，今年比賽戴爺爺更擔任宣誓選手，以自身對運動的熱情鼓勵所有高齡長輩！

戴紀彬年輕時隨軍隊從中國大陸來到台灣，戴爺爺說「從軍的日子很辛苦，以前打仗的時候還差點死在戰場上，每天睡不到3小時。」

55歲退役後，戴爺爺到工廠賺錢養家，家人感情很好，妻子多年前過世後，戴爺爺一度失去生活重心，每天待在家裡，閒得發慌，一直到報名弘道福氣長青快樂學堂，每天規律課程重拾充實生活。

戴爺爺報名參加「爺奶Color Walk」，希望在成為百歲人瑞前給自己挑戰，完成3公里健走。因東海大學校園內有些爬坡路段，他在兒子的陪伴下，拄著拐杖努力健走。

戴爺爺說，是人都要運動，生活也要規律，飲食、運動、睡眠都要正常，如果不出門也不運動，身心都會不健康，「我已經10幾年沒感冒過，活到99歲，每天運動，每天都很開心！」

人瑞 健走 東海大學 爺爺 運動

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