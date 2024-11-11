日月潭月底嚴格管制微型電動二輪車 潭區僅1種車不受限

日月潭國家風景區因應微型電動二輪車新法上路，宣布今年11月30日起，針對未完成掛牌的電動車將禁止行駛環潭周遭公路，若強行上路將配合監理單位及南投縣警局開罰，處新台幣1200元以上3600元以下的罰鍰，僅電動輔助自行車不受限。

日管處指出，日月潭環湖自行車道為CNN評比世界十大最美單車路線之一，為遊客到訪日月潭騎乘自行車環湖的必遊景點，可與大自然零距離接觸，過去對「微型電動二輪車」基於過度期未嚴加禁止上路，針對微型電動二輪車新法2年寬限期月底將至，因而宣導潭區公路未來為保障民眾騎乘安全，必須經檢測及型式審驗合格後至監理機關辨理登記、領用、懸掛牌照，並投保強制險後始得行駛道路。

日管處表示，目前大多數電動自行車已經被改為「微型電動二輪車」，屬於外型很像小台的機車，應予列管外，另一款則是「電動輔助自行車」，因有腳踏車的踏板，以人力為主要動力，電力是輔助，目前未禁止；但慢車須遵守駕駛須滿14歲以上、不得改裝、時速上限25公里等規定，已完成掛牌的「微型電動二輪車」騎乘者，騎乘時須配戴合格安全帽，不載人、不載貨，以確保行車安全。

日管處並說，今年11月30日起，國內月底微型電動車將正式領牌納管，將嚴格要求微型電動車如未完成掛牌手續強行上路將開罰外，依道路交通管理處罰條例第69條之1規定，業者及遊客使用的微型電動二輪車，必須經檢測及型式審驗合格後至監理機關辦理登記、領用、懸掛牌照，並投保強制險後始得行駛道路。