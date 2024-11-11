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昔被譏「坐捷運巡田水」 彰縣長王惠美雙11發文：已落實政見

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美2018年拋出「捷運到南彰」政見，並在舉辦的「手牽手·要捷運」照片，強調政策的必要性。圖／取自王惠美臉書
彰化縣長王惠美2018年拋出「捷運到南彰」政見，並在舉辦的「手牽手·要捷運」照片，強調政策的必要性。圖／取自王惠美臉書

今天11月11日「雙11購物節」，彰化縣長王惠美今天在個人臉書發文，不過，不是說自己買了什麼，而是提到2018年11月11日縣長選舉時，舉辦「萬人手牽手要捷運」活動，曾被笑「要拿鋤頭坐捷運去巡田水嗎？」如今政見落實，對她及彰化都有深遠意義。

王惠美在臉書中，所謂兌現的「萬人手牽手要捷運」政見，是指中央核准的台中捷運綠線延伸彰化之時，她也將彰化鄉親期待多年的鐵路高架化結合並推入時程，配合區域發展，成為便利安全的宜居環境。

王惠美在此次縣議會定期大會的施政報告中，針對推動軌道建設，即有相當篇幅陳述進度，報告中提到，在「彰化市鐵路高架化計畫」部分，交通部鐵道局刻正辦理綜合規劃與環境影響評估作業，近期接續召開第7次工作小組會議、土地開發及用地工作小組第3次工作會議，並蒞臨彰化縣勘查相關用地範圍，各方面均積極推展中。

在「臺中捷運綠線延伸彰化」部分，臺中市公共運輸及捷運工程處刻正辦理綜合規劃暨環境影響評估作業，近期11月7日已召開第10次工作會議，就都市計畫、路線與場站位置等議題研析。

至於「本縣大眾捷運整體路網」部分，因應交通部指示重新檢討本縣捷運整體路網結構，刻正檢討中，俟完成後接續辦理捷運鹿港線與捷運雙林線（彰南線）可行性研究。

王惠美的臉書在今天「雙11」提到捷運話題，內容一出，獲上千個讚，國民黨彰化縣議會黨團書記長劉淑芳即留言說：「認真又會理財的縣長最美，彰化有妳真好」、縣議員劉惠娟也留言：「感謝縣長及縣府團隊努力改善交通、經濟提升」、縣議員曹嘉豪也留言：「這才是遠見」、縣議員涂俊任：「最棒的縣長」。

無黨籍縣議員吳韋達認為，便捷的大眾運輸系統是進步城市的象徵，樂見彰化市鐵路高架化及台中捷運延伸彰化案已有進展，但仍須結合鐵路、公路等系統做通盤規畫，再接續辦理捷運鹿港線與捷運雙林線（彰南線），逐步完成全縣大眾運輸系統。

民進黨縣議員楊子賢表示，行政院核定台中捷運綠線延伸彰化案是有附帶條件，必須同步完成彰化東區擴大都市計畫核定，縣府仍有待加把勁，至於彰化市鐵路高架化案有關機檢段遷到花壇及二水問題，仍待縣府協助與地方溝通，至於彰南捷運仍須視需求與效益做滾動式檢討，不應只是紙上談兵。

彰化縣長王惠美今天「雙11」在個人臉書發文，提到2018年11月11日縣長選舉時，舉辦「萬人手牽手要捷運」活動，曾被笑「要拿鋤頭坐捷運去巡田水嗎？」如今政見落實，對她及彰化都有深遠意義。圖／取自王惠美臉書
彰化縣長王惠美今天「雙11」在個人臉書發文，提到2018年11月11日縣長選舉時，舉辦「萬人手牽手要捷運」活動，曾被笑「要拿鋤頭坐捷運去巡田水嗎？」如今政見落實，對她及彰化都有深遠意義。圖／取自王惠美臉書

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