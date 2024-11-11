南投將斥資37.5億元蓋美術館園區 官員嘆有夢最美：縣府常喊縣庫拮据

南投縣規畫改建農工商會展中心，再增建美術館、表演藝術中心形成大型藝文場域，但造價高達37.5億元，今遭縣議員輪番質疑，縣府常喊縣庫拮据，對藝文活動挹注有限，卻要砸大錢蓋美術館，恐「會生不會養」，外強中乾淪為蚊子館。

縣議員陳玉鈴今在縣政總質詢指出，該美術館園區增改建案，採一次性發包辦理，今年起至2029年分6年編列預算，分為3177.8萬元、1.6億元、10.7億元、8.4億元、8.15億元、8.34億元，總造價達37.5億元，預計2029年完工，隔年開幕。

該美術園區興建案規畫改建會展中心供行政用約1.88億元、美術館逾13億元、表藝中心逾22億元，卻未見任何對藝文推動藍圖，文化局還要等到啟用才遷入，她要求先優先完成改建，提早文化局搬遷，解決空間不足，也就近監工管理。

「沒有文化政策，只想文化建設。」縣議員沈夙崢說，過去從以前到現在幾無文化政策可言，過去核撥的文化經費非常低，突然願意砸大錢蓋藝文園區，但對後續營運又無具體文化政策，叫人如何相信能蓋好，甚至未來有能力好好營運。

縣議員陳宜君說，蓋美術館前應先盤點縣內藝術類別，制定文化政策及呈現方式，再規畫設備及建物設計，不是蓋好才思考，且要做到永續經營，但文化局預估，啟用後年支出6千萬元，收入約2千萬元，年虧4千萬元，縣庫財政能撐幾年。

陳玉鈴也強調，文化推動不是等蓋好才動，最怕「會生不會養」淪為「外強中乾的蚊子館，施工前就該規畫經營發展策略，並避免施工期空轉。縣議員蔡銘軒則說，表藝中心座位將從800個增至1200個，400個座位就要22億元，令人不解。

縣議員蘇昱誠、吳棋楠憂心，該園區造價、營運費用，恐財政沉重負擔；王秋淑也質疑，縣府常喊縣庫拮据，對藝文活動挹注有限，卻要砸37.5億元蓋園區。財政處長李良珠說，近年財政有改善，稱「有夢最美，夢醒了還是要面對現實」。

縣長許淑華表示，建材逐年飆漲，現在不蓋以後更貴，經費採分年編列預算，持續向議會報告進度，讓議員監督了解；文化局長林榮森則說，將依議員建議指示研究辦理，而每年藝文活動滿檔，未來不會淪為蚊子館，盼議員與縣民要有信心。