快訊

大谷翔平「50轟50盜」紀念球將亮相 台北101證實：就在13日

「去天堂記得我」男童騎單車遭撞亡 告別式師生掉淚、肇事駕駛低調捻香

黃珊珊二度作證近3小時請回 被問「柯文哲不抗告」快步離去

彰化縣府辦半線設計交流之夜 盼創新能量在地方散播

中央社／ 彰化11日電

彰化縣政府16日將在亞太鹿港渡假村國際會議廳舉辦「半線設計交流之夜」，縣府指出，歡迎具文創設計背景及對文創、設計有興趣的朋友報名參加，讓創新能量在地方散播。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，為促進公部門、業者、設計師及民間互動交流，縣府規劃舉辦「半線設計交流之夜」。

縣府指出，活動規劃縣府各局處介紹公部門文創及設計資源，讓參與者了解中央及地方各項政策與創業支持方案，掌握創業核心資源，也為有志於創新創業的青年開啟方向。

縣府說明，現場也會展示多組設計師團隊作品，及縣內各產業經設計轉型的產品，呈現設計與實務的豐富面貌，設計師與業者也將在攤位分享實踐設計理念過程中的甘苦談，讓參加者有機會欣賞來自不同設計領域及業界最新設計成果。

縣府指出，活動還邀請台灣設計研究院副院長艾淑婷帶來「設計驅動企業轉型」專題講座，邀請國立雲林科技大學教授黃世輝等人分享實務經驗，深入探討設計趨勢及創新應用，說明設計如何融入地方治理、日常生活及產業中。

縣府表示，希望透過這次交流平台讓設計師、業者與政府資源碰撞出新的火花。彰化縣內擁有許多優秀的產業人才，涵蓋產品設計、視覺傳達、工藝製作等領域，期待藉由這次活動讓創新能量持續在地方散播。

團隊 彰化 文創 設計師

延伸閱讀

國民黨130周年黨慶文創小物出爐 推限量車輪餅

彰縣青年創業嘉年華將登場 推動交流展成果

彰化「鹿溪宴」又要上場了 19道美食一次吃 今年漲500元

彰縣推童萌卡盼阻人口流失 議員籲限制在地消費

相關新聞

百歲前挑戰3K健走！99歲「準人瑞」健壯10幾年沒感冒 曝長壽開心秘訣

弘道老人福利基金會為鼓勵高齡長輩運動，連續11年舉辦「爺奶Color Walk」健走活動，11月10日在東海大學校開走，...

台中文山焚化爐未如期發包 綠營批「一再跳票」…環保局長致歉

台中火力發電廠「案外案」， 市政府質疑中央未提減煤期程，市議員陳俞融、陳淑華則表示文山焚化爐的空汙影響不下於中火，盧市府...

立法院外交國防委員會赴台中榮總 考察精準醫療照護

立法院外交及國防委員會今天到台中榮總，考察智慧精準醫療及臨床健康照護效能，中榮院長陳適安簡報說，中榮不是只做AI人工智慧...

打造成「星球探險樂園」 彰化二林和平公園兒童遊戲場開工

彰化二林鎮和平公園兒童遊戲場將打造成「星球探險樂園」，將有14公尺高太空梭造型遊具、250公尺環狀步道等設施，縣府今天舉...

日月潭月底嚴格管制微型電動二輪車 潭區僅1種車不受限

日月潭國家風景區因應微型電動二輪車新法上路，宣布今年11月30日起，針對未完成掛牌的電動車將禁止行駛環潭周遭公路，若強行...

昔被譏「坐捷運巡田水」 彰縣長王惠美雙11發文：已落實政見

今天11月11日「雙11購物節」，彰化縣長王惠美今天在個人臉書發文，不過，不是說自己買了什麼，而是提到2018年11月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。