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打造成「星球探險樂園」 彰化二林和平公園兒童遊戲場開工
彰化二林鎮和平公園兒童遊戲場將打造成「星球探險樂園」，將有14公尺高太空梭造型遊具、250公尺環狀步道等設施，縣府今天舉行開工典禮，預計明年7月底前完工。
彰化縣政府推動1鄉鎮1特色公園，選定二林鎮和平公園改善環境及設施，工程在10月中完成發包，工期240日曆天，內政部補助及地方自籌共投入新台幣3235萬元經費。
彰化縣長王惠美致詞時指出，兒童遊戲場占地超過1000坪，以二林精密機械園區為發想，將打造1座太空科技為主題的「星球探險樂園」，有14公尺高太空梭造型遊具、溜滑梯、盪鞦韆、跳躍區、旋轉飛盤，並設有樂齡體健區及250公尺環狀步道。
此外，公園廁所將升級，新增親子無障礙廁所，讓民眾有更安全、舒適遊憩環境，預計明年7月底前完工。
王惠美表示，縣內新啟用的共融公園吸引眾多親子人潮，像是溪湖中央公園、員林兔馬鹿公園、田尾怡心園、八卦山大佛綠地森呼吸公園、伸港嬉濱海豚公園、埔鹽埔南公園等，不僅展現地方特色，更有許多外縣市遊客前來遊玩。
二林鎮長蔡詩傑說，感謝縣府挹注資金，讓二林不斷有大型建設，另有二林高中預定地樂活運動館已進入討論階段，期望8大生活圈都能有體育運動中心。
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