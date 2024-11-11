綠批盧市府拿中火政治操作 無黨嗆中央拿海線人當砲灰

台中市議會民進黨團今開記者會，批評環保局長陳宏益在議事堂、環團網路群組「造謠」，說「台電怕中部空品變太好！」、「增加這麼多電廠為何不承諾減煤」；議員陳俞融在議場向警方檢舉陳宏益放「假消息」，指陳宏益不適任，一再要求道歉。陳宏益說，經濟部相關資料是公開的。

民進黨團總召蕭隆澤等人今召開記者會，指環保局長陳宏益在議事堂公然說謊，誤導市民。蕭隆澤說，國民黨要以專業理性態度面對空汙問題，不要政治操作。這不是藍綠之爭，趕快換氣早點減煤，是守護市民健康，停止政治操作。

陳淑華說，中火在前總統馬英九執政、市長盧秀燕任立委時空汙量及燃煤最高，民進黨執政開始減煤，從林佳龍提管制生煤條例，接下來換天然氣，現在進入燃氣二期，國民黨不理性杯葛一擋再擋。陳淑華說，陳宏益越來越「走鐘」，講規劃台中電廠有中共思維介入，滿口政治操作，認為陳已不適任，違背專業，要求陳宏益道歉！

陳俞融議員說，陳宏益竟說台電規劃中火升級燃氣機組有中共思維介入規劃，更提到波蘭外賓來台說台灣電力發展跟世界反其道而行，陳俞融質疑，陳宏益擅自發表波蘭外賓的言論，有經過盧市長許可嗎?陳俞融指出，陳宏益在175人環團群組中用「不肯承諾減煤怕買不到天然氣」、「怕中南部空氣品質變太好」等未經查證的語句，傳播未經查證言論，陳俞融批評，台中市政府成為最大謠言製造及散播來源。

張家銨指出，備用燃煤機組僅在國家安全或天災等緊急狀況下才會啟用，平時並不會發電。她批評國民黨團言論刻意混淆視聽，造成民眾誤解。並呼籲市長盧秀燕及國民黨團，應重視龍井當地民眾對「增氣減煤」的支持。

陳宏益說，看群組前後文就知道，他是把經濟部歷年來的資料提供出來參考，因有這麼多的電廠啟用，為何不減煤？中央連「增一拆一」都不肯；陳宏益被問到，強調中火是未來最大的火力電廠，難道會燃煤與燃氣一起全開？陳宏益說，全世界計算電廠的 規模都是以裝置容量計算，這是通則，所以他認為要把備用電電源，儘量分散。

陳宏益表示，未來這3年是脫煤的關鍵期，燃氣機組即將運轉，希望中火3年再減煤600萬噸，但台電一直未訂出明確目標，希望早日達成無煤台中。

無黨籍議員林昊佑說，所有議員應該都贊成以氣代煤、加速無煤，尤其我們海線居民，訴求要以氣代煤，可以理解，為了國安，應該要保留燃煤機組，但他反對用國安當作理由，去掩飾民進黨錯誤的能源政策！「建一拆一」第一期環評蔡英文總統時做得到，現在第二期環評，賴清德總統卻直接打折，「建一」只拆0.5，電力是國安，人民健康就不是國安嗎？