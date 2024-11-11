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影／美！霧社水庫鋪上「棉花糖」 碧湖雲海翻湧
南投仁愛霧社水庫因四面環山，湖水碧綠如茵，被前總統蔣中正將其美名為「碧湖」，近期更因清晨氣溫較低，湖區蓄積水氣凝結成雲霧，在地居民今拍下雲霧在湖面翻湧，宛若仙境的美景，相當浪漫，也成為當地冬季限定美景。
霧社水庫匯合濁水溪上游支流霧卡山溪、馬赫波溪、塔洛灣溪等溪流，主要供水至日月潭，調節日月潭水庫水位及灌溉發電使用，而其環山圍繞湖水碧綠如茵，壯麗山色，宛如鑲嵌於群山中的碧玉，前總統蔣中正生前訪察將其美名為「碧湖」。
而因霧社水庫湖區地勢較低，被群山環抱，水氣容易蓄積，隨時序入秋冬，仁愛山區溫度驟降，且近期東北季風帶來水氣，整座水庫今晨被雲霧籠罩翻湧，碧湖像被一大片棉花糖覆蓋，冬季雲海景致十分壯觀，也被在地居民拍下記錄。
居民阿百．瓦秝絲說，今晨山區氣溫約在15度，加上水氣充足，碧湖冬季限定美景再現，且因前陣子強颱康芮，掃倒水庫周邊不少高聳林木，平時更能居高臨下欣賞山光水色，清晨甚至能一窺碧湖雲海的秀麗全貌。
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