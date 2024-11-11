集集支線停駛3年觀光嚴重失衡 游顥爭取3千萬鐵馬車道引客

集集鎮過去以便利交通和豐富的觀光資源而聞名，特別是自行車愛好者的青睞，但3年多前集集支線發生邊坡坍方中斷，濁水到車埕站的鐵路停駛，完全影響鐵道小鎮運營，造成南投地方觀光的嚴重失衡，立委游顥配合鎮公所爭取中央補助3千萬，針對現有的自行車道進行擴建，希望促進跨區域的觀光交流。

立委游顥表示，集集是充滿優質慢活的小鎮特色，具備美麗的綠色隧道、陶窯手作及單車漫遊，可惜集集支線的停駛，讓過去超過百萬的遊客數，形成斷層式的下降，不只嚴重濁水溪線的各鄉鎮景點的商家生計，也讓南投觀光發展失衡，也了解集集鎮公所的需求後，協助爭取公路局計畫補助3千萬，針對現有的自行車道進行擴建。

集集鎮長吳大村表示，台鐵結合鐵馬自行車是集集鎮「雙鐵旅遊」的特色，鎮內自行車道包括環島線（1-3南投環線）集集段自行車道、集集綠色隧道及環鎮自行車道等，這次增設工程包括綠色隧道的擴建外，也連接鎮內外主要旅遊景點的專用自行車通道，與鄰近鄉鎮的自行車道網絡相銜接，形成更大範圍的騎行路線，為集集小鎮注入新活力，也為遊客和居民提供多樣化的選擇。

南投縣政府指出，為進一步提升集集鎮為自行車旅遊重點景點，已陸續規劃改善自行車道設施，設置休息站和觀景平台，讓騎士能夠在旅途中享受美景，並且引進智慧交通技術，例如智能導航系統和實時交通資訊平台，幫助騎士安全地選擇最佳路線。同時，還將引入自行車租賃系統，設立多個租賃點和停車站，方便遊客隨時租用和停放自行車。