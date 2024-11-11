影／中火燒到「中共」 民進黨議員把環保局長趕出議場

台中市民進團議員抨擊環保局長陳宏益，陳日前在議事堂答詢說，所有電廠與備載容量都放在台中電廠，他懷疑有中共思維介人規畫，不符國安原則。王立任說，電廠是國民黨執政時蓋的，要求陳回答誰才是「中共同路人」，陳宏益強調台電一直強調要分散電源，眼前卻集中在台中，與國安背道而馳，議員火大認為他未針對問回答，要求陳宏益離開議場。

中火問題繼續在市議會延燒，新系議員王立任、謝志忠、張玉嬿、黃守達今在質詢指出，要求市府停止拿中火「政治操作」、「支持台灣，以氣代煤」。王立任質疑陳宏益，日前在答詢時指出，中火規畫是中共思維介入，他問陳宏益中火是何時蓋的？不是國民黨執政嗎？他問陳宏益認為誰是中共同路人？

王立任問副市長鄭照新同意陳宏益的看法嗎？鄭照新回應，陳宏益的說法應是表達反諷，實際上分散電廠是地方與中央一致的國策。王立任不同意鄭的說法，追問陳宏益到底誰是中共同路人？陳宏益解釋，他不知道，只是對台中電廠集中備載容量的質疑，所有雞蛋不要擺在一個籃子。王立任聽了火大，要求主席林德宇「要環保局長陳宏益出去！」林德宇同意，陳宏益離開議場。

國民黨議員賴義鍠說，行政院長卓榮泰到中火視察，他表示肯定，但當天連他都不了解台電未來減煤計畫，現場要求台電提出減煤目標，他說，如此台中人不怕嗎？

無黨議員林昊佑說，中火議題大都關切，他提醒陳宏益，談中火不要講中共，否則會被其他議員拿來操作，因為這是他們拿選票的提款機。林昊佑表示，中火問題千頭萬緒，不要用政治來解決。