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詩人吳晟開放林園辦音樂會 傳揚母親愛樹精神

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉詩人、國策顧問吳晟今天在自家純園辦感恩音樂會，紀念他的父母，希望傳揚母親的愛樹精神。記者林宛諭／攝影
彰化縣溪州鄉詩人、國策顧問吳晟今天在自家純園辦感恩音樂會，紀念他的父母，希望傳揚母親的愛樹精神。記者林宛諭／攝影

彰化縣溪州鄉愛樹詩人、國策顧問吳晟今天在自家純園辦感恩音樂會，紀念他的父母，除了家族人齊聚，也開放給大家到樹園野餐。吳晟說，母親特別喜歡樟木，他和母親一樣很愛樹，「樹沒有人，活得好好的，人沒有樹活不下去」，20年來推廣種台灣原生種樹木，也希望大家一起用種樹來愛台灣。

吳晟為了紀念父母110歲冥誕，今年也是吳家純園響應林務局造林政策，植樹滿20周年紀念，因此他和女兒吳音寧等家人敞開純園大門，讓大家走進純園樹林一起見證20年種樹有成綠林成蔭，行政院前院長蘇貞昌也與會，及家族許多旅居海外的親友都返鄉相聚。

今天的純園樂音傳揚在林間，包括前明道校長陳世雄與明道薩友騎士樂團演奏薩克斯風，還有聲樂家戴曉君、黃盛裕、基石華德福學校與台中藝術家兒童合唱團演唱，讓大家享受林間美妙時光。

吳晟說，他的母親很愛樹，不像有些農夫有時會嫌棄樹蔭擋到稻田農作，尤其她特別愛樟木，樹下也是母親最喜歡乘涼之處，母親去世後，7個兄弟姐妹認為，平常都是他和母親一起顧田園，也決定要把母親的田園交給他管理，他就繼續種母親喜歡的樹，發揚母親愛樹的精神。

吳晟也一直在推廣種台灣原生樹木，不要種外來種，他說，像黑板樹這種外來種，雖然很快長高，但樹根會亂竄破壞人行道，樹枝又很脆，遇颱風就斷，不適合台灣，會導致不斷浪費錢在植栽上，而台灣原生樹木烏心石、樟樹等長得慢，卻是優良樹種，更值得政府推廣。

彰化縣溪州鄉詩人、國策顧問吳晟今天在自家純園辦感恩音樂會，紀念他的父母，希望傳揚母親的愛樹精神。記者林宛諭／攝影
彰化縣溪州鄉詩人、國策顧問吳晟今天在自家純園辦感恩音樂會，紀念他的父母，希望傳揚母親的愛樹精神。記者林宛諭／攝影
彰化縣溪州鄉詩人、國策顧問吳晟今天在自家純園辦感恩音樂會，紀念他的父母，希望傳揚母親的愛樹精神。記者林宛諭／攝影
彰化縣溪州鄉詩人、國策顧問吳晟今天在自家純園辦感恩音樂會，紀念他的父母，希望傳揚母親的愛樹精神。記者林宛諭／攝影

母親 父母

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