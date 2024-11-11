南投東埔規畫開鑿溫泉井 地方籲民生用水優先

南投東埔溫泉區是知名泡湯勝地，因遊客增加致溫泉供應不足，縣府規畫鑿井開發水源。縣議員全文才說，地方質疑鑿井取水優先供應業者，呼籲縣府先解決當地民生用水；縣府表示，將持續溝通，與地方達成共識才發包。

南投以信義東埔、國姓北港溪、埔里3大溫泉聞名，其中東埔溫泉最有名，近年溫泉環境改善，遊客增多，導致溫泉水源供應不足，業者爭搶水源，縣府原規畫從樂樂谷引溫泉水，但因位在玉山國家公園區內，管理處表示，須有環評等作業，報內政部審核等程序，緩不濟急，縣府決定直接在東埔鑿井取水。

縣議員全文才指出，為解決東埔溫泉不足問題，縣府持續規畫鑿井開發水源，包含溫泉輸送管線、加壓輸送設備、蓄水池及相關休憩設施，雖開過說明會，但地方不支持。

他說，居民反映，取水後優先供應溫泉業者，引發地方反彈，觀光旅宿業從中獲益，民眾卻連民生用水都有問題，籲縣府以地方居民用水權益為重。

縣府觀光處長陳志賢說，溫泉水源鑿井深度1200米，可能在2、300米就發現其他水源，屆時視施工狀況再評估調整規畫，縣府會與地方妥善溝通，取得共識才發包，以居民權益及民生需求優先。