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星期評論／台中缺大型場館 露天演唱另闢商機

聯合報／ 本報記者陳秋雲
｢玖壹壹南北貳路音樂節」在台中登場，台中市長盧秀燕（左二）探班。圖／中市府提供
｢玖壹壹南北貳路音樂節」在台中登場，台中市長盧秀燕（左二）探班。圖／中市府提供

台北、高雄演唱會經濟正火熱，但台中大巨蛋至少5年才完工，目前無適用大型場館；中市府最近突破法規，「解封」中央球場，戶外舉辦「玖壹壹」南北貳路音樂節，台中是露天演唱首選，走出新的一條路，沒場館也能與北高別苗頭。

近年，台北、高雄演唱會經濟紅火，台中巨蛋雖在盧秀燕市長任內開工，卻還要5年才完工，緩不濟急；台中雖有洲際棒球場，但每年賽季結束僅短短兩三個月空檔，營運方聚焦在體育賽事，鮮少開放給非賽事使用，近年僅五月天成功登場。

台中缺少大型場館，但本地音樂產業已在戶外音樂節找到出路，搖滾台中、浮現季、春浪、赤聲躁動等活動吸引大量樂迷，台中爵士音樂節大受歡迎，讓盧秀燕發現除場館演唱會外，戶外音樂節另闢蹊徑。

「玖壹壹」南北貳路音樂節前天登場，選在中央球場，屬市府場地，依規辦商演須符合公益、非營利等條件，剛好玖壹壹成軍15周年，經紀公司也不想辦傳統商演，對外開放一半區域，規畫市集、野餐與兒童遊戲免費參與，另數十組在地樂團接力演出，促成中央球場的第一場售票演唱會。

公益半商演模式打開市府露天演出的新路，且戶外開唱氣氛更自由鬆弛，觀眾可擠進搖滾區燃燒熱情，也可在外圍鋪上野餐墊，或坐或臥享受音樂氣氛，例如德國海德公園、美國中央公園。

流行天后泰勒絲、挪威電音教主Alan walker等巨星都曾辦過露天大型演唱會，台中擁有最大優勢是天氣，雨少、溫度舒適，且逐年養成戶外大型活動風氣，為期10天的爵士音樂節有150萬人次參與；「搖滾台中」結盟日本最大音樂祭「富士搖滾」吸引8萬人齊聚文心森林公園，讓各大經紀公司發現台中潛力。

台中啟動「慶典經濟」，透過WBC世界經典棒球賽、國際賽車展演、爵士音樂節、耶誕與跨年系列綿密大型活動鋪陳，炒熱台中，戶外音樂活動參與數屢創新高；但市府仍須防範類似爵士音樂節，現場光怪陸離的脫序行為，維持音樂節不變調。

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