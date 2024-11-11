台中電動車防火設備不足 釀公安隱憂

台中市電動汽車有1.2萬輛、283輛電動公車，藍綠議員關切電動車起火難滅，市府現有47張防火毯等設備，滅火能力堪憂，恐生公安隱憂；交通局研議，公有停車場招標納入至少放置1張滅火毯，研議列入消防檢查項目。

韓國仁川8月電動車自燃爆炸，引發場內上百輛汽車被波及焚毀。台中上個月傳出電動公車火警，燒了9輛公車，火勢難滅。

交通局統計，台中電動汽車5年來倍增，到9月底有1萬2280輛、機車逾10萬輛；另電動公車283輛，2030年上千輛市公車全數電動化。

國民黨議員張廖乃綸、陳政顯說，電動車起火很難短時間有效撲滅，一旦火勢起猛會波及周圍車輛，甚至危及周邊住戶及店家安全。台北市停管處舉行「電動汽車防災演練」，今年底前在127處公有停車場配置滅火毯，籲中市府快跟上。另盤點電動公車滅火設備，萬一中途起火可迅速撲滅，民眾才能安心搭車、安心停車。

交通局表示，研議公有室內停車場至少放一張滅火毯，納入後續委外停車場標案契約及年度消防檢查項目。另，檢討將充電車格、充電樁配置，裝設熱顯像儀與管理室連線，以利第一時間處理並通報消防；規定電動公車業者每年必須辦理演習，今年度9家均完成，此外，每季稽查車輛設備。

民進黨議員張芬郁、陳淑華指出，台中電動汽機車成長快速，鋰電池具高溫易燃特性，消防局應趕快規畫新型消防救災SOP，公有停車場已有逾800百座充電樁，消防局防火設備明顯不足。另住宅大樓停車場設充電樁越來越多，可能威脅住戶安全，應加強社區防火安全。

消防局表示，全市390處公私立大樓室內地下停車場，共設1683支充電樁，消防局配置47套防火毯、30個斷電器及23個降溫水袋等設備，因應電動車新火災類型，將持續充實相關設備救災。