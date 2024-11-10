彰化員林黃金帝國大樓明年將拆 地方寫生記錄城市面貌

彰化縣員林市黃金帝國大樓即將拆除，是彰化縣第一個公辦都市更新案，為了留下黃金帝國最後身影，大員林生活圈版主葡萄爺爺賴義乾與企業界發起今天下午在黃金帝國大樓前的員林火車站寫生，並將評選出優勝作品，做為社福存錢筒圖案，除了記錄歷史性一刻，也讓愛心散播出去。

黃金帝國大樓正對員林火車站，曾是員林市指標性大樓，1991年落成啟用，極盛時期有百貨商場、電影院、遊樂場、旅館、KTV等，但921地震後成為危樓，荒廢至今，在彰化縣政府努力下，整合複雜的地主產權後，並將與一旁公有地進行都市更新，將斥資27億元重建22層樓的住商合一大樓。

員林人出入市區，對於黃金帝國這幢大樓很有情感，賴義乾說，黃金帝國大樓可說是員林市的地標，縣府公布這幢大樓即將拆除都更後，社大繪畫老師蕭漢元也曾帶學生來寫生，希望為員林記錄下這幢大樓的歷史面貌，最近他也和聚叡物業執行長陳致瑋討論後決定再發起辦黃金帝國大樓寫生，讓更多人來關心公共事務，一起記錄下城市面貌。

今天這場黃金帝國大樓寫生在員林火車站前廣場舉行，坐在廣場就可看到對面的黃金帝國大樓，有家長帶著小朋友來畫畫，也有國高中生一起來參與，參加者除了獲贈小禮物，優勝作品還有2千元獎金，更重要的是獲選的作品將成為生活圈幫助弱勢的愛心存錢筒圖案，讓大家也一起參與公益活動。