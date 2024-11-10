推廣中台灣景點、美食 行政院中部聯合服務中心開網站辦市集

行政院中部聯合服務中心邀請50個中彰投苗知名店家，今天在北屯區新都生態公園設攤，舉辦「博覽中台灣深度旅遊go go go」觀光推廣市集，希望藉此吸引民眾，同時把4個縣市的旅遊景點、特色小吃、店家、介紹給大家。

執行長莊競程表示，觀光署的「2030年臺灣觀光政策白皮書」裡，2024年是以「博物館觀光旅遊」為主題，行政院中部聯合服務中心延續中央單位觀光政策，除了設置「博覽中臺灣」網站，以台中市國立自然科學博物館、苗栗台灣客家文化館、南投遊山茶訪文化館、彰化鹿港民俗文物館為主題，介紹在這4個博物館附近的景點和美食。

他說，今天的市集，則是把網站中的店家以及未來還會加入網站的店家邀請到現場，藉由線上線下的虛實整合，達到更全的宣傳效果，一上午吸引許多人帶著一家大小前往。

莊競程說，觀光推廣市集除園遊會外，現場還有原住民舞蹈以及魔術、薩克斯風、爵士鼓等表演，宛如一場熱鬧嘉年華會。同時，這次也邀請中、投、苗出席代表介紹在地旅遊景點。例如，向民眾推薦大坑郭叔叔獼猴生態區，那裡是1個很好的生態旅遊景點。