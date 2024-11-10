南投東埔擬開鑿溫泉井 地方不挺、議員也說話了

南投信義東埔溫泉區是國內知名泡湯勝地，而因遊客增多致供水不足，縣府規畫在當地鑿井，開發溫泉水源。但縣議員全文才說，地方質疑鑿井取水優先供應業者，呼籲縣府以居民權益為重；縣府表示，將持續與地方溝通，有共識才會發包。

南投以信義東埔、國姓北港溪、埔里3大溫泉聞名，其中東埔溫泉最為知名，近年溫泉環境改善後，遊客增多，導致溫泉水源供應不足，業者爭搶水源，縣府原規畫從樂樂谷引溫泉水，後因地形環境等因素作罷，決定直接在東埔鑿井取水。

縣議員全文才指出，為解決東埔溫泉水源不足問題，近年持續規畫要鑿井開發水源，包含溫泉輸送管線、加壓輸送設備、蓄水池及相關休憩設施，雖在當地召開說明會，但地方不太支持，甚至因出席戶數未達門檻，最後流會，遲未有結論。

他進一步表示，縣府雖然在東埔有辦說明會，說明要鑿井開發溫泉水源，同步了解地方意見，但居民反映，取水後將優先供應給溫泉業者，引發反彈，觀光旅宿業從中獲益，當地民眾卻連民生用水都有問題，呼籲縣府應以地方居民權益為重。

縣府觀光處表示，不論是溫泉或其他資源開發都會以地方需求為優先，先前透過信義公所與部落辦理說明會溝通了解，居民希望先解決當地自來水，也就是民生用水問題，將視鑿井狀況供水給地方使用，並持續與地方溝通，取得共識才發包。