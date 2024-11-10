台中野餐日突破14萬人次 盧秀燕：打造全年無休美樂地

「2024台中市民野餐日」今同步全市29區舉行，市府統計可突破去年14萬人次紀錄。市長盧秀燕今早現身興大康橋水岸公園、西區美術園道一起野餐，盧表示，市府已改善逾200座公園，今年升級將遮陽與降溫設計納入設計，打造全年無休、友善的遊憩環境。

市府從前年1區試辦，去年4區，今年更擴大為29區，以「野餐充電，草地放電」為主題，各區發揮不同特色，新社就結合花海與花毯節，近千人野餐。

西區的市民野餐日活動，吸引數百民眾參與，現場除有歌曲演唱表演，還有杯墊DIY等活動，有里長動員婆婆媽媽參加，還有南投草屯、高雄等地民眾慕名而來，還有一名婦人帶女兒及中風的媽媽出來曬太陽，三代同堂享受野餐樂趣。

建設局長陳大田指出，野餐日雖因康芮颱風過境，草地濕度高而延期一周，但市民熱情未減，期待未來吸引更多外地民眾參與，享受綠意盎然的環境，體驗台中各區特色風貌。