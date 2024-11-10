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中山醫大64周年慶 校友席開百餘桌敘舊 衛部次長林靜儀著制服現身

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕致詞肯定中山醫學大學在教育、醫學及研究領域扮演關鍵角色，為台中地區乃至全台灣培育眾多醫學專業人才，並以深厚的研究實力持續為社會貢獻心力。圖／中山醫學大學
台中市長盧秀燕致詞肯定中山醫學大學在教育、醫學及研究領域扮演關鍵角色，為台中地區乃至全台灣培育眾多醫學專業人才，並以深厚的研究實力持續為社會貢獻心力。圖／中山醫學大學

中山醫學大學校友總會昨天舉辦64周年校慶的校友回娘家活動，校友們、包括衛福部次長林靜儀都穿上當年的制服重新校園巡禮，並回到將拆除的實驗大樓「迴旋梯」前合影，尋找當年的共同記憶，晚間並席開113桌，再敘情誼。

校友總會長理事長吳定中在餐會中率領理監事們「制服走秀」，他表示，此次參與餐會的人數超越以往，可見校友們的向心力愈見凝聚。校友總會將持續凝聚校友力量，提攜後輩、支持母校的發展，共同攜手為社會培育更多的醫療菁英貢獻心力。

台中市長盧秀燕及衛生局長曾梓展也受邀出席，肯定中山醫學大學在教育、醫學及研究領域扮演關鍵角色，為台中地區乃至全台灣培育眾多醫學專業人才，並以深厚的研究實力持續為社會貢獻心力。

中山醫大董事長周明勇致詞時回顧創辦人周汝川及周張不女士篳路藍縷的創校歷程，並說，學校在智慧醫療及高齡產業方面正努力發展，希望師生與校友們保持「STAY OPEN」的開放態度，應對AI時代下醫療生態的挑戰。

校長黃建寧在會中表揚今年獲選的18位傑出校友，稱讚他們在學術、公共服務和母校貢獻上的卓越成就。他說，中山醫大創校以來始終致力於教育、研究及產學合作，並積極推動智慧醫療、雙語教學和人文關懷，期望學生能成為具社會責任感的專業人才。

大台中醫師公會理事長魏重耀（中）出席中山醫學大學校友總會餐會。圖／民眾提供
大台中醫師公會理事長魏重耀（中）出席中山醫學大學校友總會餐會。圖／民眾提供
衛福部次長林靜儀（中）、中山醫學大學校長黃建寧（左）和校友總會理事長吳定中（右）穿上當年的制服出席餐會。圖／中山醫學大學
衛福部次長林靜儀（中）、中山醫學大學校長黃建寧（左）和校友總會理事長吳定中（右）穿上當年的制服出席餐會。圖／中山醫學大學
中山醫學大學校友總會昨晚餐會時，大家都穿上當年的制服出席。圖／中山醫學大學
中山醫學大學校友總會昨晚餐會時，大家都穿上當年的制服出席。圖／中山醫學大學

中山醫學大學 制服 衛生局

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