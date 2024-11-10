影／最有人情味田中馬登場 藝人陪跑 牛排、日本葡萄吃個夠

彰化縣知名田中馬拉松今天登場，田中小鎮從80歲老太太到8歲小朋友熱情啦啦隊上場為1萬多名選手加油，牛排、烤豬也端上場讓選手們大快朵頤，更有藝人丁寧、謝忻等多位藝人也參賽，藝人阿布更攜家帶眷來為大家加油。

彰化縣政府馬拉松嘉年華第四場田中馬今天在田中鎮景崧文化教育園區上場，在彰化縣長王惠美、中華民國舒康樂活運動協會創會長張鴻鈞、總幹事鄭宗政、田中鎮長蕭淑芬等人一起鳴槍開跑。

王惠美表示，田中馬拉松人數年年增加，今年有超過三萬人報名抽籤，最後是一萬六千多名跑者能夠參加這場最有人情味的田中馬拉松，而田中馬也蛻變為環保馬，獲得環境部頒發的碳標籤認證，成為台灣首個獲此殊榮的全馬賽事，也在善心企業富邦金控支持下，在雲端路跑中，每完成40公里，為大家種一棵樹，成為為環保而跑的環保永續馬拉松。

王惠美說，田中馬途經八堡圳，沿途風光明媚，跑者還可欣賞田中好山好水，邊跑邊享受彰化的豐富文化與特色美食，接下來還有兩場賽事，為11月17日的鹿港馬拉松，及24日的伯立歐公益馬拉松歡迎大家用運動深度體驗彰化的城市魅力。

中華民國舒康樂活運動協會總幹事鄭宗政表示，今天賽事分為全馬組42公里、半馬組21公里、健跑組10公里，也有約500位來自馬來西亞、美國、新加坡、德國等25個國家選手參賽。

田中馬沿線的豐富補給品一向讓選手驚喜，今年王品集團也贊助450公斤的牛排，王品集團營運長李威進還親自督軍，要讓選手們吃得開心，彰化縣自強獅子會也贊助烤雞烤肉，沿途各式水果、甚至有來自日本的麝香葡萄、飲料。