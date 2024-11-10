就怕步道藏危機 森林護管員強化1能力護山友周全

林業保育署南投分署轄管15條步道分布於南投、彰化、雲林等山區，常因地質環境、氣候、天災等因素造成設施劣化損壞，為確保步道結構安全，除委託專業監測公司辦理詳細監測，更透過設施巡檢課程培訓強化森林護管員定期巡檢能力。

林業及自然保育署南投分署指出，全台國有森林面積約162萬公頃，該分署轄管面積達22萬公頃，涵蓋台中、南投、彰化及雲林4縣市，平時山林守護及資源管理，也要確保轄內15條步道設施及路線維護，提供能夠安心踏青的山林環境。

而其轄管步道多地處台灣本島的心臟位置，從蜿蜒於中央山脈能高越嶺西段國家步道，至鄰近城鎮易於走訪的區域步道的九九峰、澀水及清水岩園區步道等，物種多樣性，景觀變化豐富，更因步道系統完善，結合社區及國人需求，利用率高。

該分署也提到，步道設施雖受國人或地方群眾喜愛，但因使用率高，且建置於山林之中，常因地質環境不佳、氣候潮濕、降雨頻繁，颱風地震等因素造成設施損壞、劣化，有危害結構安全等疑慮，因此在巡檢及安全維護上，馬虎不得。

為維護轄管步道設施安全，該分署除了委託專業監測公司辦理詳細監測，更要求各工作站森林護管員定期巡檢，並為提升巡檢人員及相關業務人員專業知能，透過步道設施巡檢教育訓練，邀請專業檢測專家至實地講解設施巡檢要領及技術。