快訊

大大提升口感與風味 烹飪專家曝一醃漬物的汁水醃雞肉最省事

陳佩琪再發文談檢調約談內容 曝光10年間夫妻收入總額

就怕步道藏危機 森林護管員強化1能力護山友周全

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯九九峰森林步道，可飽覽九九峰自然保留區景觀。圖／林業保育署南投分署提供
南投草屯九九峰森林步道，可飽覽九九峰自然保留區景觀。圖／林業保育署南投分署提供

林業保育署南投分署轄管15條步道分布於南投、彰化雲林等山區，常因地質環境、氣候、天災等因素造成設施劣化損壞，為確保步道結構安全，除委託專業監測公司辦理詳細監測，更透過設施巡檢課程培訓強化森林護管員定期巡檢能力。

林業及自然保育署南投分署指出，全台國有森林面積約162萬公頃，該分署轄管面積達22萬公頃，涵蓋台中、南投、彰化及雲林4縣市，平時山林守護及資源管理，也要確保轄內15條步道設施及路線維護，提供能夠安心踏青的山林環境。

而其轄管步道多地處台灣本島的心臟位置，從蜿蜒於中央山脈能高越嶺西段國家步道，至鄰近城鎮易於走訪的區域步道的九九峰、澀水及清水岩園區步道等，物種多樣性，景觀變化豐富，更因步道系統完善，結合社區及國人需求，利用率高。

該分署也提到，步道設施雖受國人或地方群眾喜愛，但因使用率高，且建置於山林之中，常因地質環境不佳、氣候潮濕、降雨頻繁，颱風地震等因素造成設施損壞、劣化，有危害結構安全等疑慮，因此在巡檢及安全維護上，馬虎不得。

為維護轄管步道設施安全，該分署除了委託專業監測公司辦理詳細監測，更要求各工作站森林護管員定期巡檢，並為提升巡檢人員及相關業務人員專業知能，透過步道設施巡檢教育訓練，邀請專業檢測專家至實地講解設施巡檢要領及技術。

該分署表示，步道設施巡檢除了以目視方式檢視木質構造物是否腐朽，也要以手搖及簡單工具檢測階梯、棧道、護欄等設施穩固性，同時針對沿線枯危木等進行評估，如影響步道安全就應立即通報伐除，全面性的檢測，以確保步道遊客安全。

南投魚池澀水森林步道，沿線保有完整鬱閉森林、天然溼地及溪流，野生資源豐富。圖／林業保育署南投分署提供
南投魚池澀水森林步道，沿線保有完整鬱閉森林、天然溼地及溪流，野生資源豐富。圖／林業保育署南投分署提供
林業署南投分署透過步道設施巡檢教育訓練，帶森林護管員到十八彎步道實地實作提升巡檢步道設施能力。圖／林業保育署南投分署提供
林業署南投分署透過步道設施巡檢教育訓練，帶森林護管員到十八彎步道實地實作提升巡檢步道設施能力。圖／林業保育署南投分署提供
能高越嶺西段國家步道蜿蜒於中央山脈，蘊含歷史遺跡及人文資源。圖／林業保育署南投分署提供
能高越嶺西段國家步道蜿蜒於中央山脈，蘊含歷史遺跡及人文資源。圖／林業保育署南投分署提供
林業署南投分署透過步道設施巡檢教育訓練，帶森林護管員實地實作上課提升巡檢步道設施能力。圖／林業保育署南投分署提供
林業署南投分署透過步道設施巡檢教育訓練，帶森林護管員實地實作上課提升巡檢步道設施能力。圖／林業保育署南投分署提供
林業署南投分署透過步道設施巡檢教育訓練，帶森林護管員實地實作上課提升巡檢步道設施能力。圖／林業保育署南投分署提供
林業署南投分署透過步道設施巡檢教育訓練，帶森林護管員實地實作上課提升巡檢步道設施能力。圖／林業保育署南投分署提供

南投 彰化 雲林

延伸閱讀

台體大運傳系拍攝跆拳道紀錄片「逐夢濁水溪」 獲水里影展銅獎

森林護管員甄試146人報考 從24歲到61歲角逐35個缺

每年必拍！南投絕美「曼哈頓懸日」 封街賞景最後機會快把握

外籍遊客武嶺追星「車停路中央落跑」 合歡山大塞車引公憤

相關新聞

中山醫大64周年慶 校友席開百餘桌敘舊 衛部次長林靜儀著制服現身

中山醫學大學校友總會昨天舉辦64周年校慶的校友回娘家活動，校友們、包括衛福部次長林靜儀都穿上當年的制服重新校園巡禮，並回...

影／最有人情味田中馬登場 藝人陪跑 牛排、日本葡萄吃個夠

彰化縣知名田中馬拉松今天登場，田中小鎮從80歲老太太到8歲小朋友熱情啦啦隊上場為1萬多名選手加油，牛排、烤豬也端上場讓選...

就怕步道藏危機 森林護管員強化1能力護山友周全

林業保育署南投分署轄管15條步道分布於南投、彰化、雲林等山區，常因地質環境、氣候、天災等因素造成設施劣化損壞，為確保步道...

電動車成公安隱憂 中市府：公有停車場每處配備1滅火毯

台中市電動車汽車有1.2萬輛、283輛電動公車，藍綠議員關切電動車起火難滅，形成住宅等公安隱憂，另籲全面檢查台中市的電動...

台中賓士女自撞庇護島...建設局：下周進場施工加強

台中市張姓女子在7日駕駛賓士休旅車時，行經北區進化北路、大德街欲左轉，但左轉時疑未注意到庇護島的水泥塊，車頭撞上庇護島，...

東亞藝術交流展彰化登場 韓國瑜開幕妙喊「苦」

2024東亞藝術交流展首展昨在彰化縣立美術館開幕，近來忙於中央總預算案朝野協商的立法院長韓國瑜，受邀主持開幕致詞說：「世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。