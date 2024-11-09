黑板樹惹民怨！台中北屯軍功路98株行道樹移除

台中市北屯區軍功路98株黑板樹行道樹，因強風易傾倒，竄、浮根破壞電箱、溝壁等衍生公安疑慮，加上冬季花絮常引起民眾過敏不適惹民怨，經地方多年反映，建設局今展開第2批46株移除作業至11日，因涉及台電高壓纜線，請台電協助斷電。

建設局表示，北屯區軍功路（松竹路至豐興路路段）黑板樹皆為路肩樹，左右二側共計98株，棲地條件不佳不利樹木生長，而且是路肩樹，因黑板樹特性根系生長速度快，容易浮根，造成路面隆起影響行車安全，也影響公共安全。

另外，也因黑板樹的樹型高大，颱風季容易斷枝損及民宅，在民代積極建議希望改善，考量黑板樹公安問題，並避免影響當地居民生活，今年7月經景觀委員會審查通過，為兼顧市容景觀及環境，決議分批移除，並在其他位置補植。