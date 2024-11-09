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斥資破億元！台中首座「康橋水域訓練中心」今啟用

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大里區康橋水域「艇庫管理中心」可放置120艘以上的輕艇及相關器材設備。圖／台中市政府提供
台中市大里區康橋水域「艇庫管理中心」可放置120艘以上的輕艇及相關器材設備。圖／台中市政府提供

台中市大里區康橋水域是輕艇選手訓練的好場域，政府斥資破億元，建置台中市首座「康橋水域訓練中心」，及「艇庫管理中心」今啟用，提供選手優質訓練場域、培育人才。

今天的啟用，包括立委何欣純、市議員林碧秀、林德宇等民代、運動局代理局長游志祥、水利局長范世億、大里區公所主秘何子昇、中華民國輕艇協會副理事長林婉如、秘書長張至滿、台中市體育總會輕艇委員會主委林秀卿、副主委張中源、校方等共襄盛舉。

游志祥表示，興建經費爭取中央補助，總經費達6700萬元，並由水利局編列3500萬元建設具溪流河水調節功能的橡皮壩工程，總挹注建設破億元，以升級及完善基層訓練環境設備，培育更多水域運動人才。

游志祥說明，市府積極推動輕艇運動扎根，帶動輕艇運動風氣，持續提供輕艇五級系統銜接。盧秀燕上任以來，連年在大里康橋水域及豐原葫蘆墩公園舉辦多項水域運動，包括獨木舟、輕艇以及SUP立槳、防溺宣導等體驗活動。

水利局長范世億說，水利局2021年啟用旱溪排水水利園區，緊接去年具運動元素的橡皮壩工程完工，達到調節溪流河水，提供更寬闊、更適合運動選手的訓練水域。

游志祥指出，市府連年購置船艇、測功儀、重訓器材及碼頭等，逐步完善周邊訓練設備；另支持輕艇運動發展，為國手張筑涵與吳少璿應戰2024巴黎奧運，購置專用激流競賽用K艇。

運動局表示，台中市長期投入培養輕艇好手，成果斐然，去年張筑涵拿下杭州亞運輕艇中華隊K1項目首金、吳少璿勇奪銅牌，雙雙取得巴黎奧運門票；台中市輕艇隊在去年全運會勇奪2金1銀5銅；期盼透過康橋水域訓練中心及艇庫管理中心的完工啟用，將康橋水域提升成訓練遊憩的運動休閒園區，帶動大里發展。

台中市「康橋水域訓練中心」外觀。圖／台中市政府提供
台中市「康橋水域訓練中心」外觀。圖／台中市政府提供
台中市大里區康橋水域訓練中心設有測功儀滑雪機等重訓器材，提供選手專用訓練環境。圖／台中市政府提供
台中市大里區康橋水域訓練中心設有測功儀滑雪機等重訓器材，提供選手專用訓練環境。圖／台中市政府提供
台中市首座「康橋水域訓練中心」，及「艇庫管理中心」今啟用。圖／台中市政府提供
台中市首座「康橋水域訓練中心」，及「艇庫管理中心」今啟用。圖／台中市政府提供

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