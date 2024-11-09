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在自家庄頭就能看劇 文化平權巡演彰化場吸萬人

中央社／ 彰化縣9日電

綠光劇團今天晚間在彰化縣演出「人間條件一」庄頭限定版，彰化縣長王惠美表示，感謝文化部推動巡演活動，讓鄉親在「自家庄頭」就能欣賞劇場表演，也希望庄頭劇場再來彰化。

文化部文化平權巡演「庄頭劇場藝日限定」彰化場戶外大型活動今晚在彰化縣立體育場演出，由綠光劇團帶來經典作品「人間條件一」庄頭限定版，也是團隊首次在彰化戶外演出。王惠美、文化部政務次長李靜慧等人出席欣賞，萬名觀眾又哭又笑「嗨翻」全場。

王惠美表示，感謝文化部推動文化平權巡演，引進頂尖團隊走出劇場、踏入鄉間，除晚間活動，下午起就有戰鼓團、掌中劇團、兒童劇團、舞蹈團等接力演出，讓彰化鄉親不用出遠門、不用花新台幣好幾千元，在「自家庄頭」就能欣賞劇場級精彩、專業表演。

文化部表示，綠光劇團23年來巡演「人間條件」系列作品，觀眾累積逾60萬人，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，線上觀看更突破280萬人次，被稱為「國民戲劇」，今晚在彰化演出「人間條件一」庄頭限定版，以全新青春卡司重現國民戲劇首部曲。

劇場 文化部

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