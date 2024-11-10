聽新聞
0:00 / 0:00

台中國際花毯節亮相 創多項紀錄

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
新社花海暨台中國際花毯節昨天開幕，各主題區湧入大量賞花人潮。記者游振昇／攝影
新社花海暨台中國際花毯節昨天開幕，各主題區湧入大量賞花人潮。記者游振昇／攝影

台中新社花海暨台中國際花毯節昨天開幕，20萬株草花陸續綻放，大量遊客湧入各主題展區賞花，尤其「太空花境」主題更是拍照打卡熱點。交通局表示，活動期間，市府提供5條免費接駁路線及9處外圍花海停車場，便利民眾接駁轉乘。

今年台中花毯節活動主題創下多項紀錄，主花毯最高達17公尺，最寬達55公尺，花草用量最多，共運用20萬株草花、23種花卉，打造2公頃的「太空花境」展區，並搭配最多130個攤位，展期到12月1日，為期23天。

昨天上午10點開幕時，立法院副院長江啟臣，立委何欣純、麥玉珍，農業部長陳駿季，台中市副市長鄭照新等人到場；多數遊客搭接駁車抵達，一下車看到主展區和遍地草花，都不禁稱讚：「好漂亮。」

台中市交通局長葉昭甫表示，今年花海暨花毯節活動，交通局安排5條免費接駁服務，有豐原線、太原線、松竹線、東勢線和會場環線，規劃近百台接駁車輛，坐滿就發車。

葉昭甫表示，預估下周末開始的每個周末會出現人潮，由於活動現場路面不寬，只限大型接駁車進出，許多遊客會從台中市北屯區或石岡區開車上山，因此新社中興嶺和石岡豐勢路段容易塞車，已請轄區第5警分局和東勢分局協助指揮與疏導。

台中市 新社花海 農業部

延伸閱讀

台中大執法…占用逢甲夜市「薄荷牙膏人行道」 最高開罰1200元

標線型人行道禁停車 台中大執法最高開罰1200元

影／20萬株草花...新社花海暨台中花毯節開幕首日湧人潮

中市路口紅線外推畫設槽化線 交通局：禁車輛跨越

相關新聞

台中國際花毯節亮相 創多項紀錄

台中新社花海暨台中國際花毯節昨天開幕，20萬株草花陸續綻放，大量遊客湧入各主題展區賞花，尤其「太空花境」主題更是拍照打卡...

東亞藝術交流展彰化登場 韓國瑜開幕妙喊「苦」

2024東亞藝術交流展首展昨在彰化縣立美術館開幕，近來忙於中央總預算案朝野協商的立法院長韓國瑜，受邀主持開幕致詞說：「世...

斥資破億元！台中首座「康橋水域訓練中心」今啟用

台中市大里區康橋水域是輕艇選手訓練的好場域，政府斥資破億元，建置台中市首座「康橋水域訓練中心」，及「艇庫管理中心」今啟用...

台中2新地標建築難度高！國際會展中心、綠美圖展現國際魅力

台中市水湳經貿園區2地標建築「台中國際會展中心」、「綠美圖」興建中，昨審計部台中市審計處、主計處20人參訪，由建設局長陳...

影／彰化獨輪車錦標賽招式盡出 倒騎、雙人花式各顯功夫

彰化縣33所國中小學、300多名獨輪車好手，今到埤頭鄉豐崙國小參加縣長盃民俗體育（獨輪車）錦標賽，倒著騎、單腳騎、雙人花...

公益團體為彰化家扶兒少圓夢 僅不到3成兒少為自己圓夢

偏鄉弱勢兒少圓夢最想要什麼？彰化家扶中心為財團法人謝言信、謝林玉鶯文教基金會做圓夢計畫調查，結果逾七成弱勢兒少為家人圓夢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。