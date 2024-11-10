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台中國際花毯節亮相 創多項紀錄
台中新社花海暨台中國際花毯節昨天開幕，20萬株草花陸續綻放，大量遊客湧入各主題展區賞花，尤其「太空花境」主題更是拍照打卡熱點。交通局表示，活動期間，市府提供5條免費接駁路線及9處外圍花海停車場，便利民眾接駁轉乘。
今年台中花毯節活動主題創下多項紀錄，主花毯最高達17公尺，最寬達55公尺，花草用量最多，共運用20萬株草花、23種花卉，打造2公頃的「太空花境」展區，並搭配最多130個攤位，展期到12月1日，為期23天。
昨天上午10點開幕時，立法院副院長江啟臣，立委何欣純、麥玉珍，農業部長陳駿季，台中市副市長鄭照新等人到場；多數遊客搭接駁車抵達，一下車看到主展區和遍地草花，都不禁稱讚：「好漂亮。」
台中市交通局長葉昭甫表示，今年花海暨花毯節活動，交通局安排5條免費接駁服務，有豐原線、太原線、松竹線、東勢線和會場環線，規劃近百台接駁車輛，坐滿就發車。
葉昭甫表示，預估下周末開始的每個周末會出現人潮，由於活動現場路面不寬，只限大型接駁車進出，許多遊客會從台中市北屯區或石岡區開車上山，因此新社中興嶺和石岡豐勢路段容易塞車，已請轄區第5警分局和東勢分局協助指揮與疏導。
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