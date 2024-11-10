東亞藝術交流展彰化登場 韓國瑜開幕妙喊「苦」

2024東亞藝術交流展首展昨在彰化縣立美術館開幕，近來忙於中央總預算案朝野協商的立法院長韓國瑜，受邀主持開幕致詞說：「世界上有兩種苦，一種苦瓜苦，立法院政黨協商更辛苦。」從熱鬧立法院的人與人高強度碰撞、攻防來到藝術展心靈之旅，對他彌足珍貴。

東亞藝術交流展首展匯集包括日本、泰國及彰化在地知名藝術家、磺溪美展得主共60名藝術家，展出繪畫、書道、攝影、插畫及影像藝術62件多元創作，展期到12月1日。立法院長韓國瑜、彰化縣長王惠美、日本駐台代表片山和之及多位參展藝術家出席開幕儀式。

韓國瑜致詞時，引用擔任高雄市長期間年輕藝術家成功案例，期勉不停創新導入新元素，會讓人有驚艷的成績與效果，並邀請這樣展覽未來有機會也到立法院舉辦，讓更多的真善美呈現在國人面前。

縣長王惠美說，交流展的台、日策展人以彰化、京都「扇形車庫」作為創作主題，連結兩地深厚情誼，彰化縣很多達國際水準的活動，歡迎日本及各國民眾來彰化參加，體驗跨國文化的盛會。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之全程中文發音，說他期待明年在大阪市立美術館舉行東亞藝術交流展，相信一定會讓參觀來賓沉醉其中，同時進一步深化國際交流。

國際策展人IFA國際美術協會會長金原芳山、台灣策展人粘信敏都表示，今年日本遴選優秀藝術家到彰化展出，明年由彰化藝術家到日本大阪市立美術館舉辦展覽，讓彰化藝術家走進國際，國際能夠來到彰化。