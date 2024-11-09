影／彰化獨輪車錦標賽招式盡出 倒騎、雙人花式各顯功夫

彰化縣33所國中小學、300多名獨輪車好手，今到埤頭鄉豐崙國小參加縣長盃民俗體育（獨輪車）錦標賽，倒著騎、單腳騎、雙人花式等招式盡出令人大開眼界，優勝者可進軍全國錦標賽為縣爭光。

有獨輪車運動的學校幾乎推派選手參加錦標賽，彰化偏鄉小校喜愛推廣獨輪車運動，今把握機會把學童推上場訓練膽識，二林地區偏遠學校的獨輪車好手都報到，雖然各騎各的獨輪車但場上競爭相當激烈。

錦標賽項目包括競速、花式、倒騎50公尺、單腳騎比賽距離、障礙賽等，難度較高的是單腳騎，很多選手雙腳騎到1公尺界線之後縮起一腿，用單腳騎不到2公尺就無法再向前只能跳下車，能超過3公尺都贏得掌聲。

承辦學校豐崙國小校長謝宏達表示，今天公作美，天氣很好適合戶外運動，全縣獨輪車錦標賽高手如雲可看出這項運動在縣內蓬勃發展，因選手眾多，不但出動彰化裁判，也請來台中市、南投縣的裁判，共同協助讓比賽順利進行並公平公正。