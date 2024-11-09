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公益團體為彰化家扶兒少圓夢 僅不到3成兒少為自己圓夢

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林地區80名弱勢兒少，今收到團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會贈送的圓夢禮物。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林地區80名弱勢兒少，今收到團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會贈送的圓夢禮物。記者簡慧珍／攝影

偏鄉弱勢兒少圓夢最想要什麼？彰化家扶中心為財團法人謝言信、謝林玉鶯文教基金會做圓夢計畫調查，結果逾七成弱勢兒少為家人圓夢，不到三成填寫自己需要或想要的物品，令基金會及家扶人員既心疼又高興孩子懂得體恤家人辛苦。

謝言信、謝林玉鶯文教基金會辦理彰化家扶二林區、田中區10鄉鎮，合計80名國中、小學生圓夢助學理畫，今在家扶二林服務處分發圓夢助學物品，基金會執行長立法委員謝衣鳯加碼贈送80箱泡麵，弱勢兒少收到禮物都很開心。

彰化家扶統計80名兒少中有58人為家人圓夢，希望得到電子鍋、電烤箱、微波爐、食物調理機等物品，僅22人想要小米手環、藍芽音箱、滑板和書桌。

謝衣鳯表示，看到許多孩子希望減輕家長家務負擔，許願能有微波爐、烤箱、電子鍋，用來改善家裡環境以減少火災發生，是非常有孝心的表現，謝言信、謝林玉鶯文教基金會很高興能為彰化家扶孩子圓夢，期許小朋友功課有好表現，更希望未來有成就時回饋與協助弱勢家庭，讓社會更平安。

「有夢想就會偉大，知識是改變人生的重要資本。」二林鎮長蔡詩傑說，請家長們鼓勵孩子認真念書打好基礎，現在手心向上，長大後當手心向下的人回饋社會，把愛傳出去。

彰化家扶主任王震光感謝謝言信、謝林玉鶯文教基金會長期關心家扶兒少，不僅連續4年響應彰化家扶幸福年菜募集活動及熱心引薦資源捐助白米，還舉辦圓夢助學禮物計畫，對減輕弱勢家庭生活負擔有著很大幫助，讓扶助家庭感受脫貧路上不孤單。

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