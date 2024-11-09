彰化縣東亞藝術交流展也去立法院展覽？韓國瑜開口了

2024東亞藝術交流展的首展今在彰化縣立美術館開幕，匯集國內外60名藝術家、62件的作品，立法院長韓國瑜希望有機會，邀請彰化縣長王惠美、日本駐台代表片山和之，及日、泰藝術家一起來立法院辦藝術展覽。

王惠美說，這次交流展29名來自日本、泰國的際藝術家，19名是彰化在地知名藝術家，12名是2023年到2024年的磺溪美展得主，展覽內容包括繪畫、書道、攝影、插畫及影像藝術等多元創作，今有遠道而來的16名國際藝術家出席，兩名策展人以彰化、京都兩地「扇形車庫」作為創作主題，連結彰化與日本的深厚情誼。

韓國瑜表示，他感謝縣長王惠美、縣府團隊和彰化藝術家不斷推動地方藝術發展甚至跨國交流，讓世界看到彰化，將來有機會邀請縣長王惠美、日本台灣交流協會台北事務所片山和之，及日本、泰國的藝術家一起來立法院，也辦一場藝術展覽，讓更多的真善美呈現在國人面前。

日本駐台代表片山和之是第三次拜訪彰化縣，今他說，今年7月他參觀彰化扇形車庫，這項保存對日本近代發展具有重要貢獻也見證時代變遷，這次交流展的亮點之一是幾件以日、台扇形車庫為主題的作品，他期待明年在大阪市立美術館舉行東亞藝術交流展，相信一定會讓參觀來賓沉醉其中，同時進一步深化國際交流。

國際策展人IFA國際美術協會會長金原芳山，提到聯合國憲章強調尊重種族多樣性，提倡憐憫、愛心與和平的價值觀，與IFA國際美術協會理念不謀而合，一個人力量有限，透過藝術可傳播和平理念。台灣策展人粘信敏表示，想讓更多人看見舉辦25年的磺溪美展優秀作品，剛好有金原芳山願支持，並以長遠想法促成交流展，期許以藝術交流，促進文化理解，追求和平。