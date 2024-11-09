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中信兄弟封王遊行感謝祭 江啟臣等4立委送肉排、雞排及飲料
中華職棒上月總冠軍戰，中信兄弟封王，中信兄弟封王遊行感謝祭今天在台中市舉辦，立法院副院長江啟臣今天和3名國民黨籍立委在台中送肉排、雞排和飲料。
立法院副院長江啟臣表示，恭喜中信兄弟再封王，奪下隊史第10座總冠軍，當時他和多位民代都發文說要送大家吃美食慶祝，他今天兌現承諾，在台中洲際棒球場送500塊「台中限定炸肉排」。
今天中午12點，江啟臣準時發送500塊肉排，立委廖偉翔送300塊雞排、黃健豪送出500杯飲料、羅廷瑋300杯飲料。
2024中信兄弟封王遊行感謝祭今天上午在台中市市政公園展開，台中長盧秀燕、運動局代理局長游志祥、中信兄弟棒球隊等人參加，許多象迷在遊行街道旁一起慶祝歡呼。
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