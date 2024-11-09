快訊

你喝的是細菌特調水？水壺別只用水洗，4清潔秘訣學起來

中職／平野惠一感受百萬象迷「叭叭叭」 球迷舉牌「不無助」

北捷高中生遇揮刀女「第一時間抓她手」不讓再攻擊其他人

聽新聞
0:00 / 0:00

中信兄弟封王遊行感謝祭 江啟臣等4立委送肉排、雞排及飲料

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中信兄弟封王遊行感謝祭今天在台中市舉辦，立法院副院長江啟臣和3名立委在現場發美食飲料。記者游振昇／攝影
中信兄弟封王遊行感謝祭今天在台中市舉辦，立法院副院長江啟臣和3名立委在現場發美食飲料。記者游振昇／攝影

中華職棒上月總冠軍戰，中信兄弟封王，中信兄弟封王遊行感謝祭今天在台中市舉辦，立法院副院長江啟臣今天和3名國民黨籍立委在台中送肉排、雞排和飲料。

立法院副院長江啟臣表示，恭喜中信兄弟再封王，奪下隊史第10座總冠軍，當時他和多位民代都發文說要送大家吃美食慶祝，他今天兌現承諾，在台中洲際棒球場送500塊「台中限定炸肉排」。

今天中午12點，江啟臣準時發送500塊肉排，立委廖偉翔送300塊雞排、黃健豪送出500杯飲料、羅廷瑋300杯飲料。

2024中信兄弟封王遊行感謝祭今天上午在台中市市政公園展開，台中長盧秀燕、運動局代理局長游志祥、中信兄弟棒球隊等人參加，許多象迷在遊行街道旁一起慶祝歡呼。

中信 中華職棒 兄弟 江啟臣

延伸閱讀

台灣擬擴大軍購？江啟臣：展現自我防衛非僅武器採購

韓國瑜：擔心兩岸關係變鏈球狀 台灣被迫統獨二選一

影／江啟臣：財劃法放下爭議部分 有共識盡量促成

國土計畫法114年上路 江啟臣：農業是國防建設

相關新聞

中信兄弟封王遊行感謝祭 江啟臣等4立委送肉排、雞排及飲料

中華職棒上月總冠軍戰，中信兄弟封王，中信兄弟封王遊行感謝祭今天在台中市舉辦，立法院副院長江啟臣今天和3名國民黨籍立委在台...

注意！彰化縣這3路段最常檢舉達人出沒 近4個月檢舉逾2千件

為減少民怨，從今年6月30日起，有8項交通違規不開放民眾檢舉，彰化縣實施到10月底共4個月，民眾檢舉案件共2萬7194件...

影／盧秀燕省話喊「好爽」 中信封王遊行僅說19秒2句話

中信兄弟今年拿下中華職棒總冠軍，今天在台中市舉行封王遊行活動，市長盧秀燕在活動上化身省話一姐，全場致詞只花19秒說了兩句...

影／中信封王遊行 不敗女王盧秀燕：好爽！

台中地主隊中信兄弟象隊拿下中華職棒年度總冠軍，參選無敗績的台中市長盧秀燕今在「封王遊行」致詞19秒說2句話，「今年我們又...

彰化縣東亞藝術交流展也去立法院展覽？韓國瑜開口了

2024東亞藝術交流展的首展今在彰化縣立美術館開幕，匯集國內外60名藝術家、62件的作品，立法院長韓國瑜希望有機會，邀請...

挺過最嚴重天災 奧萬大森林遊樂區30年慶 打造6米高領角鴞

「奧萬大國家森林遊樂區」30年來多次遭遇自然災害，去年卡努颱風破壞最嚴重，園區積極重建，為慶祝奧萬大成立30年，邀請竹藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。