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注意！彰化縣這3路段最常檢舉達人出沒 近4個月檢舉逾2千件

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮員鹿路在最近4個月的民眾檢舉案件達810件，居全縣首位。圖／警方提供
彰化縣溪湖鎮員鹿路在最近4個月的民眾檢舉案件達810件，居全縣首位。圖／警方提供

為減少民怨，從今年6月30日起，有8項交通違規不開放民眾檢舉，彰化縣實施到10月底共4個月，民眾檢舉案件共2萬7194件，較去年同期減少5531件，減幅17%，顯然已發生減量效果，不過，依數據顯示，溪湖鎮員鹿路等3路段是檢舉達人最常出沒，需要注意。

近年來，民眾檢舉案件大幅增加，彰化縣警局統計，2021年受理約8萬件檢舉案件、舉發5萬4千多件，2022年受理8萬6千多件、舉發6萬5千多件，去年受理14萬3528件、舉發8萬0345件。

由於檢舉案件飆升，不僅造成民怨，也增加警方的工作負擔，交通部因此修訂道路交通管理處罰條例，從今年6月30日起，不開放民眾檢舉的8項交通違規項目，包括「騎機車手持手機使用」、「手持、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全」、「併排臨時停車」及一些公共設施、場所等違規停車等。

縣警局統計，到10月31日止共四個月，彰化縣民眾檢舉舉發案件2萬7194件較去年同期3萬2725件，減少5531件，減少17%，已達到減量效果，也改變民眾檢舉的熱點及樣態。

縣警局交通隊統計，在這四個月期間，全縣前3大民眾檢舉路段，依次是溪湖鎮員鹿路810件、員林市中山路747件、大村鄉中山路516件；整體違規樣態前3名，依次未打方向燈1萬6895件、不依規定駛入來車道1萬73件、不遵守道路交通標線指示8918件。

警方提醒用路人應遵守交通規則，並遵守交通號誌、標線指示，除了確保安全外，也可避免被檢舉。

彰化縣大村鄉中山路在最近4個月的民眾檢舉案件達516件，居全縣第三。圖／警方提供
彰化縣大村鄉中山路在最近4個月的民眾檢舉案件達516件，居全縣第三。圖／警方提供
彰化縣員林市中山路在最近4個月的民眾檢舉案件達810件，居全縣第二。圖／警方提供
彰化縣員林市中山路在最近4個月的民眾檢舉案件達810件，居全縣第二。圖／警方提供

彰化 溪湖鎮

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