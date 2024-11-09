挺過最嚴重天災 奧萬大森林遊樂區30年慶 打造6米高領角鴞

「奧萬大國家森林遊樂區」30年來多次遭遇自然災害，去年卡努颱風破壞最嚴重，園區積極重建，為慶祝奧萬大成立30年，邀請竹藝師創作「奧萬大竹夢30」，打造栩栩如生的竹編作品，包括領角鴞、繡眼畫眉和台灣藍鵲等代表性鳥類，展現竹材創作的多樣性，更傳遞人與自然和諧共存理念。

林業及自然保育署南投分署長李政賢說，奧萬大國家森林遊樂區自1994年開園，以自然風光與豐富生態吸引著遊客。奧萬大海拔約1100至2600公尺，吸引高海拔與低海拔的鳥類覓食。因此竹編裝置藝術作品以鳥類為主，讓遊客進一步了解奧萬大的生態故事。

竹子是台灣重要植物之一，生長迅速且碳吸存能力佳，「奧萬大竹夢30」竹編裝置藝術展16日開展，強調國產竹材應用，展現竹材的柔軟和堅韌特性，推廣國產竹材產業，並呼應國家淨零碳排放政策及減碳目標。

這次活動最大亮點為大型竹編裝置藝術「福鳥新生-領角鴞」，靈感源自泰雅、賽德克和布農的送子鳥傳說，代表新生與吉祥。6米高領角鴞可讓遊客進入內部觀察創作細節，領角鴞是奧萬大常見鳥類，象徵健康的森林生態指標，結合原民傳說故事，更具文化意義。

作者劉哲安為了解領角鴞特徵與神韻，前往野生動物救傷單位，近距離觀察。從頭型、嘴形、眼神，不放過任何細節，尤其眼睛部分，為求傳神試驗多種媒材，力求抓住領角鴞的神韻。

另外2件小型作品，靈眉繡眼-繡眼畫眉在泰雅族與賽德克族文化中，被視為神鳥，其叫聲常被用來預測吉兇；長尾山娘-台灣藍鵲是奧萬大的代表鳥類，在奧萬大的LOGO標識便以台灣藍鵲為設計圖案，作品設置在奧萬大自然教育中心附近。