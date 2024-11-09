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影／中信封王遊行 不敗女王盧秀燕：好爽！
台中地主隊中信兄弟象隊拿下中華職棒年度總冠軍，參選無敗績的台中市長盧秀燕今在「封王遊行」致詞19秒說2句話，「今年我們又封王，好爽！」「中信兄弟明年再拿下總冠 ，我們封王遊行再見」，象迷在場歡呼不已。
盧秀燕素來致詞以「省話女王」聞名，她在日前舉辦的2024亞洲唯一Red Bull Showrun Taichung紅牛車隊台中展演的致詞只花了15秒，中台灣八縣市區域治理平台首長會議致詞不到2分鐘，今天中信兄弟封王遊行以2句話致詞。
盧秀燕說，中信兄弟是台中的榮耀，近4年拿下3座總冠軍，此次更是取得隊史第10座的冠軍獎盃，表現亮眼，只要有冠軍，台中市政府一定辦封王遊行，今天舉辦封王大遊行真是太爽了，由運動局統籌結合警察局、交通局、建設局、環保局、新聞局以及台中捷運等機關鼎力相助，讓市民及中信兄弟象迷們共同慶祝。
今日遊行由中信兄弟教練、選手、PS啦啦隊女孩搭雙層巴士，上午11時從市府出發，遊行至終點台中洲際棒球場，迎接冠軍兄弟們回到「英雄谷」；沿線聚集相當多球迷，球員及現場民眾熱情互動，氣氛熱鬧，車隊抵達洲際棒球場後，舉行分組對抗賽及球員簽名會，感謝象迷一路相挺。
運動局說明，盧秀燕任內積推動發展五級棒球、台中在地經營、帶動城市行銷3大主軸合作，洲際棒球場也舉辦如明星賽、未來之星邀請賽等；台中捷運與中信兄弟在崇德文心捷運站聯合打造的主題車站，連年舉辦「閱讀全壘打」公益活動等；中市也獲得國際棒壘球總會肯定為「世界棒球之都」。
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