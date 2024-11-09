快訊

疑「波波女醫」刺穿病患子宮致死…該不該公布醫生學經歷？衛福部長回應了

館長直播飆罵吳宗憲「幹X娘」判賠80萬！憲哥發聲了

教師多薪苦／房貸繳清房子越換越大 國小師掀起理財潮

聽新聞
0:00 / 0:00

影／彰化伸港現撈活跳跳烏魚上岸 老饕湧來搶購嘗鮮

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
烏魚一上岸，民眾就搶著購買。記者劉明岩／攝影
烏魚一上岸，民眾就搶著購買。記者劉明岩／攝影

即將入冬，正是大啖肥美烏魚好時機。彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天一大早雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，計有5千尾，並在當場宰殺，約湧來約四百名民眾搶購，有的甚至天亮來就來等待，十分熱鬧。

曾能允的烏魚池是北彰化最大烏魚養殖場，是引用海水養殖，估計養成需要3年， 每尾3、4台斤，在海烏魚還未收獲之際，目前正是收成的時候，是愛吃烏魚的老饕另一個選擇。

今天的烏魚收成作業，約從清晨4點多開始，就下到池裡圍網，活跳跳的烏魚躍出水面，漁民將隻隻肥美挑起裝袋，再由吊車吊掛上岸，經冰塊凍昏烏魚，運到作業場，車門打開後，烏魚傾瀉而下，鋪陳滿地，現場守候約400名民眾，一陣歡呼。

「刀手」也就位，現剖取出高價值的魚卵和魚胗，烏魚體堆放滿地，十分壯觀，大家又是忙著陣搶買，大家大袋小袋拎著走，有的一買就上萬元，甚至動用推車，滿載而歸。

業者說，因為飼料及人工成本上漲，加上烏魚因天候因素越來越難養，今年的烏魚殼每台斤是70元，比去年65元漲了5元，烏魚子每台斤則從去年的1100元漲到1200元，至於烏魚腱都是每台斤800元。 　

長期關心養殖烏魚收成的彰化縣議員賴清美，一大早就到池邊，緊盯著烏魚上岸，也幫忙業者招呼民眾，忙得不可開交。賴清美說，她每年都會自費買30、40尾，她說，這些海水養的烏魚，保證是「現撈」、「現宰」，保證新鮮，且肉質有彈性、口感好，她每年都會自費購買，送給親友品嘗，很受歡迎。

賴清美透露說，業者因飼料及人工成本上漲，以及烏魚因天候因素越來越難養等原因，打算明年起不想再養了，令她深感可惜，建議政府能提供漁民協助，克服相關問題，好讓消費大眾年年有新鮮好吃的烏魚可吃。

賴清美說，預估今天採收的烏魚到下午2時前，還可以買得到，養殖池的導航座標是（24.1592, 120.4646）。

烏魚一上岸，民眾就搶著購買。記者劉明岩／攝影
烏魚一上岸，民眾就搶著購買。記者劉明岩／攝影
烏魚一上岸，民眾就搶著購買。記者劉明岩／攝影
烏魚一上岸，民眾就搶著購買。記者劉明岩／攝影
民眾排隊買烏魚，縣議員賴清美也自費買來送親友。 記者劉明岩／攝影
民眾排隊買烏魚，縣議員賴清美也自費買來送親友。 記者劉明岩／攝影
烏魚一上岸，刀手就位，忙著宰殺，取出烏魚子。記者劉明岩／攝影
烏魚一上岸，刀手就位，忙著宰殺，取出烏魚子。記者劉明岩／攝影
縣議員賴清美一大早就關心烏魚收成，在魚堆裡顯得十分開心。 記者劉明岩／攝影
縣議員賴清美一大早就關心烏魚收成，在魚堆裡顯得十分開心。 記者劉明岩／攝影
漁民 一大早就到養殖池網烏魚上岸。記者劉明岩／攝影
漁民 一大早就到養殖池網烏魚上岸。記者劉明岩／攝影
縣議員賴清美一大早就關心烏魚收成，在魚堆裡顯得十分開心。 記者劉明岩／攝影
縣議員賴清美一大早就關心烏魚收成，在魚堆裡顯得十分開心。 記者劉明岩／攝影

彰化 漁民

延伸閱讀

環盟指設風機距離無規範 彰化福漢案環評初審未過

弘道彰化服務處募圍爐餐桌 仍缺75桌呼籲各界相挺

竹北烏魚季登場 預估今年產量將達10萬尾

伸港小姊妹牽手入夢…流淚磕頭道別 阿嬤：心都碎了

相關新聞

影／20萬株草花...新社花海暨台中花毯節開幕首日湧人潮

2024新社花海暨台中國際花毯節為期23天，今天開幕啟動，20萬株草花陸續綻放，遊客湧入各主題展區賞花，農特產品攤位區遊...

影／彰化伸港現撈活跳跳烏魚上岸 老饕湧來搶購嘗鮮

即將入冬，正是大啖肥美烏魚好時機。彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天一大早雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，...

多縣市推凍卵補助鼓勵生育 議員籲中市跟進

台灣高齡產婦持續攀升，台中市議員邱愛珊呼籲中市府跟進各縣市推動凍卵補助政策，提升台中生育意願。衛生局表示 ，中央正規畫醫...

每次8千至1萬元 八卦山區濫倒營建廢棄物2嫌送辦

彰化縣花壇鄉八卦山區產業道路，最近被濫倒大量的建築及裝潢廢棄物，彰化警分局調閱監視器，查獲黃姓及陳姓男子以8千至1萬元等...

六都垃圾量最多、回收率最低都在台中 環局：推動減量

人口遽增，台中市垃圾量、垃圾成長幅度都是六都最多，市議員曾朝榮說，台中資源回收率卻是最低。環保局長陳宏益表示，主要餐飲垃...

弘道彰化服務處募圍爐餐桌 仍缺75桌呼籲各界相挺

為了讓獨居弱勢長輩能在農曆春節前，吃一頓熱騰騰的圍爐宴，弘道老人福利基金會彰化服務處預定在明年1月11日前，募得120桌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。