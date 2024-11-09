影／彰化伸港現撈活跳跳烏魚上岸 老饕湧來搶購嘗鮮

即將入冬，正是大啖肥美烏魚好時機。彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天一大早雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，計有5千尾，並在當場宰殺，約湧來約四百名民眾搶購，有的甚至天亮來就來等待，十分熱鬧。

曾能允的烏魚池是北彰化最大烏魚養殖場，是引用海水養殖，估計養成需要3年， 每尾3、4台斤，在海烏魚還未收獲之際，目前正是收成的時候，是愛吃烏魚的老饕另一個選擇。

今天的烏魚收成作業，約從清晨4點多開始，就下到池裡圍網，活跳跳的烏魚躍出水面，漁民將隻隻肥美挑起裝袋，再由吊車吊掛上岸，經冰塊凍昏烏魚，運到作業場，車門打開後，烏魚傾瀉而下，鋪陳滿地，現場守候約400名民眾，一陣歡呼。

「刀手」也就位，現剖取出高價值的魚卵和魚胗，烏魚體堆放滿地，十分壯觀，大家又是忙著陣搶買，大家大袋小袋拎著走，有的一買就上萬元，甚至動用推車，滿載而歸。

業者說，因為飼料及人工成本上漲，加上烏魚因天候因素越來越難養，今年的烏魚殼每台斤是70元，比去年65元漲了5元，烏魚子每台斤則從去年的1100元漲到1200元，至於烏魚腱都是每台斤800元。

長期關心養殖烏魚收成的彰化縣議員賴清美，一大早就到池邊，緊盯著烏魚上岸，也幫忙業者招呼民眾，忙得不可開交。賴清美說，她每年都會自費買30、40尾，她說，這些海水養的烏魚，保證是「現撈」、「現宰」，保證新鮮，且肉質有彈性、口感好，她每年都會自費購買，送給親友品嘗，很受歡迎。

賴清美透露說，業者因飼料及人工成本上漲，以及烏魚因天候因素越來越難養等原因，打算明年起不想再養了，令她深感可惜，建議政府能提供漁民協助，克服相關問題，好讓消費大眾年年有新鮮好吃的烏魚可吃。