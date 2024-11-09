影／20萬株草花...新社花海暨台中花毯節開幕首日湧人潮

2024新社花海暨台中國際花毯節為期23天，今天開幕啟動，20萬株草花陸續綻放，遊客湧入各主題展區賞花，農特產品攤位區遊客也多，「太空花境」主題有特色，吸引很多遊客拍照打卡。

今天上午10點開幕，立法院副院長江啟臣，立委何欣純、麥玉珍，農業部長陳駿季，台中市副市長鄭照新等人到場；多數遊客陸續搭接駁車抵達，早上10點過後人潮漸增，許多遊客一下車，看到主展區和遍地草花不自主說「好漂亮」。

2024台中國際花毯節「太空花境」日前開箱時，台中市長盧秀燕在記者會中說，今年花毯節比去年更豐富好看，不來看就落伍，也會很遺憾；她說今年規模比去年大，她有信心，今年花展期間，可打破去年312萬人次紀錄。

今年活動主題創下多項紀錄，主花毯最高達17公尺，最寬達55公尺，花草用量最多20萬株花草，搭配最多130個攤位，去年展出312萬人次。

台中市政府觀光旅遊局本月6日在新社區種苗改良繁殖場的二苗圃展區舉行「2024台中國際花毯節」記者會，宣告花毯節今天繽紛登場，展期為期23天，展至12月1日止，共運用20萬株草花、23種花卉，打造2公頃的「太空花境」展區。