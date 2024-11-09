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每次8千至1萬元 八卦山區濫倒營建廢棄物2嫌送辦

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化警方近日在花壇鄉八卦山區產業道路，查獲小貨車非法傾倒大量建築及裝潢廢棄物案。圖／彰化警方提供
彰化警方近日在花壇鄉八卦山區產業道路，查獲小貨車非法傾倒大量建築及裝潢廢棄物案。圖／彰化警方提供

彰化縣花壇鄉八卦山區產業道路，最近被濫倒大量的建築及裝潢廢棄物，彰化警分局調閱監視器，查獲黃姓及陳姓男子以8千至1萬元等酬勞，分別駕駛2輛小貨車傾倒大量廢棄物，警詢以後，依違反廢棄物清理法函送法辦。

彰化警分局指出，10月下旬，三家派出所員警巡邏到花壇鄉南方一巷通往139縣道的產業道路，發現路旁遭人傾倒4堆建築及裝潢廢棄物，數量約1噸，經調閱路口監視器追查，發現那段時間分別有2輛小貨車在不同時段，進入此一路段，並將車牌遮蔽，其中一輛則是將另輛自小客車牌，掛在小貨車上。

警方查出，這兩輛小貨車經常白天行駛國道1號前往南彰化及其他縣市載運廢棄物，返程時，再將後方車斗用帆布遮蓋，並且利用夜間及深夜時段，非法傾倒廢棄物。

由於兩貨車未進入偷倒路段前，未遮蔽車牌，警方調閱道路監視器取證，經比對車型，追查出30歲黃姓男子及32歲陳姓男子涉案，他們受雇每次8千至1萬元等酬勞，載送廢棄物違法傾倒，其中黃姓男子載了3車、陳姓男子1車，立即通知環保局人員至現場稽查及開立稽查單。

彰化縣環保局表示，依廢棄物清理法第46條規定，未取得許可文件的業者，清除、處理一般廢棄物者，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，同時限期清除，環保局也會追查委託人。

警方並查出載了3趟的黃姓男子，因小貨車車牌因故被註銷，才會再懸掛自小客車車牌規避查緝，警方同時依違反道路交通管理處罰條例查扣違規車牌。

廢棄物 環保局

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