多縣市推凍卵補助鼓勵生育 議員籲中市跟進

台灣高齡產婦持續攀升，台中市議員邱愛珊呼籲中市府跟進各縣市推動凍卵補助政策，提升台中生育意願。衛生局表示 ，中央正規畫醫療性罹癌患者凍卵補助，最快明年元月上路。

內政部2023年人口統計，我國女性生育平均年齡提升到 32.44歲，第一胎平均年齡 為31.5歲，35歲以上生育者超過三成。邱愛珊說，生活成本上升、經濟壓力、女性自主意識增強等原因，造成晚婚、延遲生育，她去年提案建議要求市府跟進桃園、新竹，對適齡女性提供凍卵補助；一年過去，苗栗、雲林縣都陸續跟進，台南也研議中，台中卻遲遲未見動作。

衛生局長曾梓展說，不少議員在環衛委員會提及凍卵補助，但國健署態度仍傾向鼓勵適婚（孕）女性儘早生育，避免因生育延遲影響胚胎品質，衛生局會研議動卵補助政策可行性；另外，國健署正研擬「醫療性凍卵」補助，優先規畫補助乳癌患者，最快今年底預告、明年元旦上路。

邱愛珊說，面對晚婚遲育趨勢，政府應提供更有力的生育政策，市府應採漸進式方式完善凍卵補助政策，討論補助條件和金額上限，提供市民在合適時間獲得生育保障，維持生育選擇彈性和人口結構的穩定。

她也建議，若短期內若無法全面實行凍卵補助，市政府可先考慮推行「25至40歲凍卵檢測費用補助」，讓女性可用更低成本了解卵子健康情況，進一步考量是否選擇凍卵。