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六都垃圾量最多、回收率最低都在台中 環局：推動減量

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員曾朝榮、蔡耀頡與江肇國，要求環保提高垃圾資源回收率。記者陳秋雲／攝影
台中市議員曾朝榮、蔡耀頡與江肇國，要求環保提高垃圾資源回收率。記者陳秋雲／攝影

人口遽增，台中市垃圾量、垃圾成長幅度都是六都最多，市議員曾朝榮說，台中資源回收率卻是最低。環保局長陳宏益表示，主要餐飲垃圾仍算入家戶垃圾，不同於外縣市列為事業廢棄物，會參考改列。

環境部統計，台中市去年垃圾量達到68.1萬公噸，較2021年增加20萬公噸，逐年成長且居高不下，垃圾量比新北市還多，近3年的人均垃圾量從0.46公斤增至2023年的0.66公斤，六都最高。

曾朝榮指出，2023年中市資源回收率59.59%，是六都倒數第1，比新北市少4%，他認為中市分類應再落實，減少老舊焚化廠負擔。陳宏益表示，會加強垃圾減量，鼓勵回收廚餘再利用，並進行生質能源發電，相關政策會來檢討改善。

市府擬把老舊文山焚化廠原址重建，議員曾朝榮、陳淑華等人質疑為何從原定去年8月發包，拖到現在都還未招標？質問環保局長陳宏益，今年6月議會定期會，保證說今年完成發包簽約，但現在距年底不到2個月。陳宏益則說，會在今年底前公告、上網招標。

台中市 環保局長

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